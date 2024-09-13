يمكن رؤيته فى مصر، خسوف جزئي للقمر 18 سبتمبر
كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، عن حدوث خسوف القمر بالتزامن مع اكتماله يوم 18 سبتمبر,لافتا إلى أن الخسوف لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر بدرا
خسوف القمر
وقال تادرس إن الخسوف الجزئي للقمر يحدث هذا الشهر في نفس موعد اكتمال القمر حيث يمر القمر في شبه ظل الأرض، ثم في ظل الأرض ويغمق لونه ويصير داكنا أثناء عبوره شبه ظل الأرض، ثم يظلم جزء صغير من الطرف الأيمن لقرص القمر في ذروة هذا الخسوف كما نراه في مصر.
ويرى هذا الخسوف أيضا في المنطقة العربية وكل افريقيا واوروبا وامريكا الشمالية والجنوبية وجزء كبير من آسيا.
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