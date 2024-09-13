رونالدو يقود هجوم النصر أمام أهلي جدة في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، تشكيل فريقه أمام أهلي جدة في الجولة الثالثة بدوري روشن السعودي.

وتُقام مباراة النصر ضد أهلي جدة، على ملعب “الأول بارك”، معقل العالمي، بالجولة الثالثة في مسابقة الدوري السعودي للموسم الجديد 2024/2025.

تشكيل النصر ضد أهلي جدة في الدوري السعودي

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إيميريك لابورت، سالم النجدي.

خط الوسط: أوتافيو، مارسيلو بروزفيتش، عبد الله الخيبري.

خط الهجوم: تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

موعد مباراة النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي 2024/2025

وتنطلق صافرة المباراة بين الفريقين ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي 2024/2025، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المُكرمة والقاهرة على ملعب “الأول بارك” معقل العالمي.