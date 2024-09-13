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حوادث

تفاصيل جديدة عن المتهم بسرقة فيلا الكابتن أيمن طاهر بالشيخ زايد

كابتن أيمن طاهر،
كابتن أيمن طاهر، فيتو

تستكمل نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان زايد، التحقيق مع المتهم بسرقة فيلا الكابتن أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بالمنتخب الأوليمبي، والاستيلاء على 26 سبيكة ذهبية.

وقال المتهم خلال التحقيقات، إنه خرج منذ حوالي 6 أشهر من السجن عقب اتهامه في قضية سرقة، حيث اتهم في سرقة نصف كيلو ذهب وقضى عقوبة وتم الإفراج عنه في شهر فبراير الماضي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالشيخ زايد أن المتهم مسجل سرقات استغل خلو فيلا الكابتن أيمن طاهر من قاطنيها، حيث اعتاد مراقبة الفيلا التي يستهدفها للتأكد من غياب أصحابها، ويوم تنفيذه الجريمة قام بكسر باب جنينة الفيلا وتسلل إلى الداخل بعيدا عن أماكن كاميرات المراقبة وباب الفيلا الرئيسي وصعد مباشرة إلى غرفة النوم لعلمه بإخفاء أصحاب الفلل المتعلقات الثمينة بغرف النوم. 

وأضافت التحقيقات أن المتهم عثر على السبائك الذهبية والبالغ عددها 26 سبيكة تزن كل منها 5 جرامات، كما عثر على فواتيرها في ذات العلبة التي كانت تحتويها، وتوجه لجواهرجي وطلب منه بيع السبائك الذهبية، فاشتراها منه الجواهرجي بمبلغ 420 ألف جنيه أعطاه منها مبلغ 320 ألف جنيه فقط وتبقى له مبلغ 100 ألف جنيه وأبقى جميع السبائك لديه.

 

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نيابة الجيزة الكابتن أيمن طاهر أيمن طاهر مدرب حراس المرمى

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