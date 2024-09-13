الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد بالدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد عن قائمة الفريق لمواجهة  ريال سوسيداد المقرر لها غدا السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني. 

قائمة ريال مدريد لمواجهة  ريال سوسيداد 

ريال مدريد يعلن تجديد عقد حارس الفريق

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي، تجديد عقد أندري لونين حارس مرمى الفريق ليواصل مشواره مع الميرنجي حتي موسم 2030.

وجاء تجديد عقد ريال مدريد للاعب لقطع الطريق أمام الأندية الأخري حيث كان يحق له التوقيع لأي نادٍ آخر على أن ينضم إليه في يونيو المقبل بشكل مجاني لان عقده القديم كان يمتد حتى نهاية صيف 2025 المقبل. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أنشيلوتي كارلو انشيلوتي ريال مدريد ريال سوسيداد الدوري الإسباني

مواد متعلقة

أغلى 5 صفقات في تاريخ ريال مدريد.. ما ترتيب كريستيانو رونالدو؟ (إنفوجراف)

ريال مدريد يعلن تجديد عقد حارس الفريق

الأكثر قراءة

أغلى 5 صفقات في تاريخ ريال مدريد.. ما ترتيب كريستيانو رونالدو؟ (إنفوجراف)

الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

أول تعليق من الزمالك على قمصان الفريق الجديدة

وصفهم بالميليشيا الوقحة، الصدر يطرد جميع المنتمين لمجموعة "أزهريون" من سرايا السلام

أحمد فهمي: تزوجت مبكرا لهذا السبب وبحب شكل ياسمين عبد العزيز (فيديو)

كم سجل سعر الجنيه الذهب مساء الجمعة 13 سبتمبر 2024؟

طعن رئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئاسة تكشف حالته الصحية

ننشر المصروفات الدراسية في المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد

ads

منوعات

المزيد

الهلال الأحمر ينقذ معتمرا إندونيسيا توقف قلبه

مليار يورو سنويا، صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

يبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية، رصد عنقود نجمي في سماء الإمارات

بملايين الدولارات، عرض الدستور الأمريكي للبيع في مزاد علني

المزيد

خدمات

المزيد

شروط وإجراءات دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

سعر القصدير اليوم الجمعة في البورصات العالمية

أسعار النحاس اليوم الجمعة 13 -9-2024 في الأسواق

انخفاض البلدي، ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رونالدو V.S ميسي.. مقارنة بين الثنائي العالمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الدرجة والدركة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، مُحَمَّد بْن طلحة "السجَّاد سماه النبي محمدا"

مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الاحتفال به

المزيد
الجريدة الرسمية