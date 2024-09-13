أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد عن قائمة الفريق لمواجهة ريال سوسيداد المقرر لها غدا السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد

ريال مدريد يعلن تجديد عقد حارس الفريق

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي، تجديد عقد أندري لونين حارس مرمى الفريق ليواصل مشواره مع الميرنجي حتي موسم 2030.