أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد بالدوري الإسباني
أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد عن قائمة الفريق لمواجهة ريال سوسيداد المقرر لها غدا السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.
قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد
ريال مدريد يعلن تجديد عقد حارس الفريق
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي، تجديد عقد أندري لونين حارس مرمى الفريق ليواصل مشواره مع الميرنجي حتي موسم 2030.
وجاء تجديد عقد ريال مدريد للاعب لقطع الطريق أمام الأندية الأخري حيث كان يحق له التوقيع لأي نادٍ آخر على أن ينضم إليه في يونيو المقبل بشكل مجاني لان عقده القديم كان يمتد حتى نهاية صيف 2025 المقبل.
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