ريال مدريد يعلن تجديد عقد حارس الفريق

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي، تجديد عقد أندري لونين حارس مرمى الفريق ليواصل مشواره مع الميرنجي حتي موسم 2030.

وجاء تجديد عقد ريال مدريد للاعب لقطع الطريق أمام الأندية الأخري حيث كان يحق له التوقيع لأي نادٍ آخر على أن ينضم إليه في يونيو المقبل بشكل مجاني لان عقده القديم كان يمتد حتى نهاية صيف 2025 المقبل.

أزمات تحاصر ريال مدريد قبل عودة الليجا

من جانبها، ألقت صحيفة "ماركا" الضوء على بعض المشاكل التي تقلق النادي الملكي حاليًّا، ويريد تجنبها فيما هو قادم.

وأشارت إلى قلق الريال من التوتر الذي قد يظهر بين اللاعبين، خاصة نجوم الخط الهجومي، أمثال كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور ورودريجو، فيما يتعلق بمركز كل منهم داخل الملعب.

وأكدت أن ثمة مخاوف أخرى لدى رئيس الميرنجي فلورنتينو بيريز، ومدير النادي خوسيه أنخيل سانشيز، تتعلق بمن سيجلسون على دكة البدلاء هذا الموسم.

وأضافت: "هناك وفرة عددية في وسط الملعب والهجوم، حيث سيتعين على المدرب كارلو أنشيلوتي، إيجاد حل مناسب لكيفية استغلال أردا جولر وإبراهيم دياز وإندريك، حتى يكونوا جميعا راضين عن دقائق المشاركة".