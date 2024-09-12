ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة موظفي شركة الغاز للنصب على المواطنين

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بوسائل التواصل الاجتماعي بأنهم مسئولو شركات الغاز الطبيعي والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظتى القاهرة والمنوفية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم مسئولو شركات الغاز الطبيعي والاستيلاء على أموالهم بزعم توصيل الغاز الطبيعي والترويج لنشاطهما الإجرامي من خلال إدارة العديد من الحسابات الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تحت مسميات لشركات الغاز الطبيعي "على خلاف الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما ( 30 طلب تعاقد منسوب لشركة توصيل الغاز الطبيعى"مزور" – 20 أمر شغل تركيب غاز طبيعى للمنازل - 10 هواتف محمولة – 25 شريحة هواتف محمولة – 2 جهاز حاسب آلى "لاب توب" – طابعة كمبيوتر – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى".. "بفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")..

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

