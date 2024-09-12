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اقتصاد

نائب وزير المالية: قرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة قائم

النظام الضريبي في
النظام الضريبي في مصر، فيتو

كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن أن قرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة لا يزال قائمًا، لكنه ينتظر إنجاز اللوائح التنفيذية التي يتم العمل عليها حاليًا.

الأثر المالي لضم الاقتصاد الموازي إلى النظام الضريبي

وأكد أن مصر تتوقع التماس الأثر المالي لضم الاقتصاد الموازي إلى النظام الضريبي خلال عامٍ إلى عام ونصف من بدء تطبيق الإصلاحات.

الاقتصاد الموازي يشكل نحو 50% من اقتصاد البلاد

وأوضح «الكيلاني» في حديث لـ"الشرق" أن الاقتصاد الموازي يشكل نحو 50% من اقتصاد البلاد، ما يعني أن انضمامه بالكامل إلى النظام الضريبي يرفع الإيرادات حوالي 100%.

الإيرادات الضريبية ستساعدنا في دعم التعليم والصحة 

واستطرد «الكيلاني» قائلًا: «لا نتوقع انضمامًا كاملًا بشكل فوري، بل تدريجيًا، وهذه الإيرادات الضريبية ستساعدنا في دعم التعليم والصحة ومساندة الطبقات الفقيرة». 

ارتفاع حصيلة الضرائب في الموازنة العامة المصرية 

يشار إلى أن حصيلة الضرائب في الموازنة العامة المصرية ارتفعت نحو 34.4% بين يوليو 2023 ونهاية أبريل الماضي، فيما تستهدف البلاد زيادة إيراداتها الضريبية 30% خلال العام المالي 2024-2025 لتناهز تريليوني جنيه.

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