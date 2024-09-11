عضو كنيست متطرف يقتحم غرفة مستشفى لجريح فلسطيني ويتوعده بالإعدام (فيديو)

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، إن عضو الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية، سفي سوكوت، اقتحم غرفة المستشفى لمنفذ عملية الدهس قرب رام الله.

عضو الكنيست سفي سوكوت يقتحم غرفة مستشفى

ووفق الإعلام العبري، أن عضو الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية، سفي سوكوت، عقب غرفة المستشفى الخاصة بمنفذ عملية الدهس قرب رام الله، توعده بتنفيذ حكم الإعدام فيه.

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عضو الكنيست تسفي سوكوت ذهب الى مستشفى شعاري تسيديك الى غرفة منفذ عملية الدهس صباح اليوم،

قال له تأكد من أن دولة إسرائيل ستقتلك". سوف نصدر قانونًا سيقتلك. pic.twitter.com/FRQI6fc5oA September 11, 2024

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق الأربعاء، مقتل جندي برتبة رقيب أول من كتيبة نحشون في عملية الدهس قرب رام الله.

دعوة سفي سوكوت لتهجير أهالى غزة إلى دول العالم

النائب المتطرف، تسفي سوكوت، كان قد دعا دول العالم لفتح، فى فبراير الماضى، لفتح أبوابها أمام هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة بهدف إفراغه.

وقال حينها عضو الكنيست عن حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، عبر منصة إكس: نداء إلى دول العالم – افتحوا الأبواب لاستقبال المهتمين من سكان غزة، في إشارة إلى الفلسطينيين.

وأضاف: لن يحدث شيء جيد في غزة في السنوات القادمة، على حد زعمه، دون تفاصيل أو توضيحات بشأن التطورات الجيدة.

وأرفق سوكوت تدوينته بصورة كتب عليها: لا يوجد مكان للعودة، فر 1.7 مليون من سكان غزة من القصف، ودمرت الحرب معظم المنازل التي تركوها وراءهم.