جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب في عملية دهس قرب رام الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل جندي برتبة رقيب أول من كتيبة نحشون في عملية الدهس قرب رام الله.

وقبل وقت سابق، أفادت تقارير إخبارية، باستشهاد 13 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مدرسة تأوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أن قوات الاحتلال نشرت القناصة على أسطح كثير من المباني في مدينة طوباس.

وأضافت التقارير أن قوات الاحتلال تستخدم آليات غير مألوفة في عمليتها العسكرية بمدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم طولكرم بالضفة الغربية وقامت بتدمير البنية التحتية للمخيم.

قوات الاحتلال تقتحم مخيم طولكرم

وأضافت التقارير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر في الوقت الحالي منازل في مخيم طولكرم وتمنع الفلسطينيين من الخروج منها.

الاحتلال يقتحم بلدة بالضفة للمرة الثانية في أقل من ساعتين



وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا غربي الخليل للمرة الثانية في أقل من ساعتين.