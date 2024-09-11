إعلام عبري: تقديرات إسرائيلية بصدور أوامر اعتقال من الجنائية الدولية بحق جلانت ونتنياهو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب من مستشاره القانونى فتح تحقيق جنائي لمنع اعتقاله بقرار من المحكمة الجنائية الدولية.

إسرائيل تتجهز لصدور أوامر اعتقال بحق نتنياهو

ووفق القناة الـ 12 العبرية، أن إسرائيل تقديرات تشير باحتمالية، إصدار المحكمة الجنائية الدولية قريبا أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت ولا يمكن منع ذلك.

وأضافت القناة العبرية، أن نتنياهو ووزير العدل طلبا من المستشارة القانونية للحكومة فتح تحقيق جنائي لمنع أوامر اعتقال الجنائية.

مدعى الجنائية الدولية يطالب باعتقال نتنياهو

وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أفاد أمس الثلاثاء، بأن مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، طالب بإصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بسبب الانتهاكات في قطاع غزة.

ووفقا لـ «يديعوت أحرونوت»، فأن مدعي الجنائية الدولية يطالب بالبت في أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت والسنوار بشكل عاجل، وأن التقديرات هي أن مدعي الجنائية الدولية طلب إصدار أوامر الاعتقال قبل كلمة نتنياهو بالأمم المتحدة.

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