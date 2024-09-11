الخميس 12 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

نتنياهو يدعو لاجتماع أمني طارئ غدا، وتسريبات عن الإعداد لعملية كبيرة في الشمال

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عقد مناقشة أمنية طارئة، يوم غدٍ الخميس، فيما أسماه نقاش إستراتيجي غير عادي، مع وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت ورئيس الأركان  هارتسي هاليفى.

و من المقرر أن يحضر الاجتماع كذلك عدد من الوزراء السياديين، لكن من غير المعروف ما إذا كان وزير الأمن القومي المتشدد إيتمار بن غفير، سيشارك أم لا، وفق صحيفة "يسرائيل هايوم".

 اجتماع طارئ تزامنا مع تسريبات الاعداد لعملية كبيرة في الشمال 

وكشفت الصحيفة الإسرائيلية أن نتنياهو وعددا من الوزراء سيجرون هذا النقاش الإستراتيجي غير المعتاد، في وقت تكثر فيه كثير تصريحات وزير جيش الاحتلال والجنرالات حول الإعداد لعملية كبيرة في الشمال، مع عملية أخرى في الضفة، واستمرار العمليات في غزة.

وتقول يسرائيل هايوم، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد مناقشة إستراتيجية غير عادية، غدًا الخميس، بمشاركة كبار الأجهزة الأمنية وعدد محدود من الوزراء، فيما أسموه بالهيئة الأمنية المصغرة، والتي يرغب فيها نتنياهو استبعاد بن غفير من النقاشات المهمة، والاكتفاء بسموتريتش لصلاحياته الأمنية والمالية.

وحاول العديد من المحللين الإسرائيليين توقع الملفات الموضوعة على مائدة الاجتماع الطارئ، ومنها إن كان هناك تقدم في صفقة وقف إطلاق النار، أو الموافقة على تشكيل وحدة، رغم استبعاد مؤشرات هذين التوقعين، خاصة أن الموصوف برئيس المعارضة الإسرائيلية حسم أمر حكومة الوحدة برفضه الانضمام لحكومة فيها نتنياهو لعدم ثقته فيه، وفق الإعلام الإسرائيلي.

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