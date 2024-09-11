أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض في أسعار اللحوم.. حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية.. تراجع سعر طن الأسمنت 500 جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تُعد «الانطلاقة الأولى» في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذى يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك الإسهام فى تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.

قال رامي يوسف مساعد، وزير المالية للسياسات المالية: "النظام الضريبي يقوم على ثقة بين النظام والممولين، وحزمة التسهيلات الضريبية هي الانطلاقة الأولى في مسار ضبط وتحسين العلاقة مع الممولين".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": أنه سيتم تخفيف مدة الإقرارات الضريبية والأعباء الإدارية والمالية، ولدينا منازعات ضريبية منذ 2005 لا تزال مفتوحة ولم تغلق ونستهدف إنهاءها بالكامل وذلك من خلال آلية مبسطة وسهلة لتسهيل الإجراءات أمام الممولين.

رصدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أداء جلسة اليوم الأربعاء وأداء الأسواق الخليجية والتي غلب على أدائها التباين بعد المناظرة التي تمت بين كاميلا هاريس ودونالد ترامب والتي تنبئ بضعف عام في الدولار، والمخاوف من السياسات الجمركية لحماية المنتجات الأمريكية.

بعد أن لامس المؤشر منطقه 12000 نقطة في جلسة أمس الثلاثاء عاد للتداول أدناها، حيث انخفض المؤشر بنسبه 0.82% وهي تقدر بـ 109 نقاط ليصل إلى 11878 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 6 مليارات ريال



ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.66% وهي تقدر بـ 40 نقطة ليصل إلى 6014 نقطة

وسط قيم تداول تصل إلى 40 مليون دينار.

سجلت أسعار المانجو تباينًا ملحوظًا، بالتزامن مع زيادة الإقبال على شراء المانجو، مع قرب انتهاء موسم المانجو لعدد من الأصناف الرئيسية على رأسها العويسي والسكري والزبدية والفونس.

تراوح سعر المانجو العويس بين 37 جنيهًا و45 جنيهًا. تراوح سعر مانجو هندي بين 25 جنيهًا و30 جنيهًا. تراوح سعر مانجو تيمور بين 30 جنيهًا و35 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق. تراوح سعر المانجو الزبدية بين 25 جنيهًا و28 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق. تراوح سعر مانجو بلدي بين 16 جنيهًا و22 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق. تراوح سعر مانجو فونس بين 30 جنيهًا و35 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق. تراوح سعر المانجو الفص بين 40 جنيهًا و90 جنيهًا. تراوح سعر مانجو دبشة، بين 16 جنيهًا و22 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق. تراوح سعر المانجو صديقة بين 35 جنيهًا و45 جنيهًا. تراوح سعر مانجو جولك بين 22 جنيهًا و24 جنيهًا.

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة عازمة على التعامل مع مناخ الاستثمار والتحديات التي تواجهها وكل ما يحتاجه المستثمر، لافتًا إلى أن عقد المؤتمرات الصحفية لمخاطبة الرأي العام والصحافة لا يترك الفرصة لأي شائعات.

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا لايف»، أن المرحلة الحالية هي صفحة جديدة من العلاقة بين الحكومة والمستثمرين، قوامها مزيد من الثقة بين الجانبين، إذ إن مسألة الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال مهمة للغاية، والحكومة الآن تترك المساحة الأكبر للقطاع الخاص ليقود عملية التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن الحكومة تتعامل مع كل ما يواجه مجتمع الأعمال من تحديات وصعاب إذ إن مستهدف الدولة فيما يتعلق بالاستثمار وزيادة القاعدة الإنتاجية والاهتمام بقطاع الصناعة على وجه التحديد هو إحداث تقليل فجوة بين الميزان التجاري وزيادة قدرة الاقتصاد الرقمي.

تشير توقعات المحللين إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقرر غدًا الخميس، وذلك قبل أسبوع فقط من اجتماع مرتقب للفيدرالي الأميركي وسط توقعات ببدء خفض الفائدة.

ارتفعت أسعار سيارات هافال H6 موديل 2025 الجديدة، بقيمة 40 ألف جنيه، وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري، متأثرة بوقف الاستيراد ونقص المعروض مع زيادة الطلب.

وأخطر الوكيل المحلي كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي لحقت بأسعار سيارات هافال هي كالتالي:



ستاندرد بسعر مليون و400 ألف جنيه بدلًا من مليون و360 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.



ديلوكس مليون و520 ألف جنيه بدلًا من مليون و480 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.



ديلوكس SR مليون و550 ألف جنيه بدلًا من مليون و510 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.



هاي ديلوكس بسعر مليون و680 ألف جنيه بدلًا من مليون و640 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.

عقدت شعبة أصحاب الصيدليات بـالغرفة التجارية للجيزة اجتماعها الدوري، اليوم؛ برئاسة الدكتور محمد ألهم رئيس مجلس شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية للجيزة وبحضور أعضاء مجلس الشعبة، لمناقشة آخر مستجدات قضايا المهنة وأبرزها اقتصاديات الصيدليات والتي تعاني أعباءً متزايدة خلال الفترة الراهنة.

ناقش الاجتماع التحديات والصعوبات التى يواجهها أصحاب الصيدليات، ويأتي على رأسها مشكلة توفير الأدوية بالإضافة إلى أزمة التسعير بالدواء ووجود أكثر من سعر لنفس العبوة وما يترتب عليه من مشكلات عدة مع التفتيش الصيدلي والمواطن.

سعر الكتكوت الأبيض يتخطى 40 جنيهًا في الأسواق

سجل سعر الكتاكيت البيضاء ارتفاعًا جديدًا بالأسواق،، إذ ارتفع سعر الكتكوت بين جنيهين إلى 5 جنيهات حسب النوع، لتتخطى أسعار الكتكوت إلى 40 جنيهًا؛ وفقًا لما أعلنته بعض الشركات، لتستمر أسعار الكتاكيت في الارتفاع الذي بدأته الأسبوع الماضي.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 36 إلى 42 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان ما بين 32 و32.25 جنيه.

تأكيدًا على دوره في دعم الفلاح المصري وجهوده في تحقيق التنمية المستدامة لسكان الريف، احتفل البنك الزراعي المصري بعيد الفلاح الـ 72 وسط الآلاف من الفلاحين وسكان القرى في كافة محافظات الجمهورية، من منطلق حرص البنك على إظهار التقدير للفلاح ودوره في تحقيق التنمية وتوفير السلع والحاصلات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد القومي.

ويولي البنك الاحتفال بعيد الفلاح أهمية خاصة باعتباره أكبر البنوك المتخصصة في تقديم الخدمات التمويلية والمصرفية للقطاع الزراعي والعاملين به، كما يعد البنك الزراعي المصري شريكًا استراتيجيًا لكافة جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية والنهوض بالأوضاع المعيشية لسكان الريف.

وتأتي تلك الاحتفالات في إطار مشاركة البنك الزراعي المصري في فعاليات الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي المصري بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح خلال الفترة من 1 حتى 15 سبتمبر الجاري، حيث قام البنك بتنظيم العديد من الفعاليات والمشاركة في الاحتفالات التي نظمتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في العديد من المحافظات، كما قدم البنك باقة مميزة من الخدمات المصرفية والمزايا الإضافية لعملائه الحاليين والجدد من بينها فتح الحسابات بدون أي مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحساب وإصدار بطاقات ميزة مجانًا لكافة فئات وشرائح المجتمع لتحقيق الشمول المالي.

سجلت أسعار لحوم الضأن انخفاضًا طفيفًا بنحو جنيه في الأسواق؛ وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

فيما انخفض سعر اللحوم الضاني الصافي بنحو جنيه مقارنة بسعرها السابق، إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 418 جنيهًا، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 350 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أكد الدكتور أحمد شرين كريم عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الأسمنت، توافر الأسمنت بالأسواق بأسعار مقبولة حيث انخفض سعره عن الأسبوع الماضي بقيمة 500 جنيه في الطن ليصل حاليا لحدود 2500 جنيه للطن، وهذا السعر قابل للزيادة او الانخفاض بنسبة 5% حسب النوع والنقل وطرق السداد.

وقال كُريم:" لم نرصد اية شكاوي من عدم توافر الأسمنت في الأسواق بل علي العكس لدى الشركات والتجار مخزون جيد، وسجل تراجع كبير في السعر، كما ان الشعبة علي تواصل وعلاقة وثيقة مع الاتحاد المصري للتشييد والبناء وتلبي كل احتياجات شركات المقاولات وترحب بأي طلبات جديدة".