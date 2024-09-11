مشكلات توافر الأدوية وأزمة التسعير وهامش الربح في الصيدليات على مائدة غرفة الجيزة التجارية

عقدت شعبة أصحاب الصيدليات بـالغرفة التجارية للجيزة اجتماعها الدوري، اليوم؛ برئاسة الدكتور محمد ألهم رئيس مجلس شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية للجيزة وبحضور أعضاء مجلس الشعبة، لمناقشة آخر مستجدات قضايا المهنة وأبرزها اقتصاديات الصيدليات والتي تعاني أعباءً متزايدة خلال الفترة الراهنة.

ناقش الاجتماع التحديات والصعوبات التى يواجهها أصحاب الصيدليات، ويأتي على رأسها مشكلة توفير الأدوية بالإضافة إلى أزمة التسعير بالدواء ووجود أكثر من سعر لنفس العبوة وما يترتب عليه من مشكلات عدة مع التفتيش الصيدلي والمواطن.

كما بحث الاجتماع مشكلة تراجع هامش ربح الصيدلي عن النسبة القانونية بسبب عدم التزام الشركات بهامش الربح للصيدلي والمحدد بموجب قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012

أزمات اقتصاديات الصيدليات

أوضح الدكتور محمد ألهم رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة أن الشعبة تسعى خلال الفترة المقبلة لعقد اجتماع مع أطراف المنظومة الدوائية، من مصنعين وموزعين، للتوصل لأفضل حلول بشأن أزمات اقتصاديات الصيدليات، مضيفًا ان شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة تقوم بإعداد مذكرة تتضمن حزمة من المقترحات لإنقاذ الصيدليات وضمان استمرارها في تقديم الخدمة الطبية للمواطن، والتى تشمل ضرورة الغاء قرار وزير الصحة رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٧ بشأن وجود تسعيرتين للدواء بالإضافة إلى تطبيق نظام التتبع الدوائى والـQR كود وذلك لضمان توفير دواء آمن وفعال للمريض بالإضافة إلى تتبع الأصناف التى يتم إنتاجها فى السوق المحلية واستبيان العبوات الأصلية من المغشوشة.

ناقش الاجتماع إمكانية إقامة ملتقى توظيفي للصيادلة يتم من خلاله استضافة الصيدليات لتوفير الفرص التوظيفية لخريجى كليات الصيدلة وتوعيتهم بالموضوعات المهمة لسوق العمل.