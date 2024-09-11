الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مشكلات توافر الأدوية وأزمة التسعير وهامش الربح في الصيدليات على مائدة غرفة الجيزة التجارية

الغرفة التجارية
الغرفة التجارية

عقدت شعبة أصحاب الصيدليات بـالغرفة التجارية للجيزة اجتماعها الدوري، اليوم؛ برئاسة  الدكتور محمد ألهم رئيس مجلس شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية للجيزة وبحضور أعضاء مجلس الشعبة،  لمناقشة آخر مستجدات قضايا المهنة وأبرزها اقتصاديات الصيدليات والتي تعاني أعباءً متزايدة خلال الفترة الراهنة.

ناقش الاجتماع التحديات والصعوبات التى يواجهها أصحاب الصيدليات، ويأتي على رأسها مشكلة توفير الأدوية بالإضافة إلى أزمة التسعير بالدواء ووجود أكثر من سعر لنفس العبوة وما يترتب عليه من  مشكلات عدة مع التفتيش الصيدلي والمواطن.

كما بحث الاجتماع مشكلة  تراجع هامش ربح الصيدلي عن النسبة القانونية بسبب عدم التزام الشركات بهامش الربح للصيدلي والمحدد بموجب قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012

أزمات اقتصاديات الصيدليات

 

أوضح  الدكتور محمد ألهم رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة أن  الشعبة تسعى خلال الفترة المقبلة  لعقد اجتماع مع أطراف المنظومة الدوائية، من مصنعين وموزعين، للتوصل لأفضل حلول بشأن أزمات اقتصاديات الصيدليات، مضيفًا ان شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة تقوم بإعداد مذكرة تتضمن حزمة من المقترحات  لإنقاذ الصيدليات وضمان استمرارها في تقديم الخدمة الطبية للمواطن،  والتى تشمل ضرورة الغاء قرار وزير الصحة  رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٧ بشأن وجود تسعيرتين للدواء بالإضافة إلى تطبيق نظام التتبع الدوائى والـQR كود وذلك لضمان توفير دواء آمن وفعال للمريض بالإضافة إلى تتبع الأصناف التى يتم إنتاجها فى السوق المحلية واستبيان العبوات الأصلية من المغشوشة.

 

ناقش الاجتماع إمكانية إقامة ملتقى توظيفي  للصيادلة يتم من خلاله استضافة  الصيدليات لتوفير الفرص التوظيفية لخريجى كليات الصيدلة وتوعيتهم  بالموضوعات المهمة لسوق العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجيزة التجارية الخدمة الطبية الغرفة التجارية توافر الأدوية

الأكثر قراءة

كهربا وبيكا وعمر كمال في حفل زفاف مؤدي المهرجانات عمرو الجزار (صور)

طن الأولين يتراجع 4000 جنيه، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

خالد الغندور يكشف سر أزمة بوبيندزا وخبير لوائح يصدم الزمالك

مكوناته مكتوبة على لوح طيني، باحثة تنتج عطرًا استخدمه السومريون قبل 4500 عام‎

بعد واقعة الإسكندرية والدقهلية، كلب ضال ينهي حياة طفل في سوهاج

عملية الثمن الباهظ، كوريا شمالية تستأنف إطلاق الصواريخ الباليستية بعد عزوف شهرين

38.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء

مي كساب تثير الجدل برسالة غاضبة وصورة مع أحمد رفعت عن وفاة إيهاب جلال

منوعات

المزيد

مقصودة أم زلة جديدة، بايدن يرتدي قبعة تأييد ترامب في احتفال رسمي (فيديو)

اصطياد حوت زعنفي في اليابان للمرة الأولى مرة منذ نصف قرن

غزال يستنجد بسيارة شرطة في الطريق العام لإنقاذ حياته (فيديو)

تبدأ من 500 جنيه، أسعار الفساتين الخريفي في وسط البلد

المزيد

خدمات

المزيد

محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-9-2024 خلال التعاملات المسائية

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب في سوق العبور

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم

المزيد

انفوجراف

90 مساهمة تهديفية خلال 6556 دقيقة.. أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية