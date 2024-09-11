خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية وتأثيرات مناظرة ترامب وهاريس

رصدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أداء جلسة اليوم الأربعاء وأداء الأسواق الخليجية والتي غلب على أدائها التباين بعد المناظرة التي تمت بين كاميلا هاريس ودونالد ترامب والتي تنبئ بضعف عام في الدولار، والمخاوف من السياسات الجمركية لحماية المنتجات الأمريكية.



ففي المملكة العربية السعودية

بعد أن لامس المؤشر منطقه 12000 نقطة في جلسة أمس الثلاثاء عاد للتداول أدناها، حيث انخفض المؤشر بنسبه 0.82% وهي تقدر بـ 109 نقاط ليصل إلى 11878 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 6 مليارات ريال.



وفي الكويت



ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.66% وهي تقدر بـ 40 نقطة ليصل إلى 6014 نقطة

وسط قيم تداول تصل إلى 40 مليون دينار.



وفي الإمارات



تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الحمراء حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.70% وهي تقدر بـ 29 نقطة ليصل إلى 4358 نقطة، كما توجد مؤشر سوق أبوظبي في المنطقة الحمراء، حيث انخفض المؤشر بنسبة 0.49% وهي تقدر بـ 46 نقطة ليصل إلى 9356 نقطة.

وسط قيم تداول إجمالية للسوقين تجاوز المليار درهم ولن تتفاعل الأسواق الخليجية بالإيجاب إلا بخفض أسعار الفائدة من قبل بنوكها المركزية وفك الارتباط مع الأسواق الأمريكية.