الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية وتأثيرات مناظرة ترامب وهاريس

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أداء جلسة اليوم الأربعاء وأداء الأسواق الخليجية والتي غلب على أدائها التباين بعد المناظرة التي تمت بين كاميلا هاريس ودونالد ترامب والتي تنبئ بضعف عام في الدولار، والمخاوف من السياسات الجمركية لحماية المنتجات الأمريكية.


ففي المملكة العربية السعودية

بعد أن لامس المؤشر منطقه 12000 نقطة في جلسة أمس الثلاثاء عاد للتداول أدناها، حيث انخفض المؤشر بنسبه 0.82% وهي تقدر بـ 109 نقاط ليصل إلى 11878 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 6 مليارات ريال.


وفي الكويت


ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.66% وهي تقدر بـ 40 نقطة ليصل إلى 6014 نقطة
وسط قيم تداول تصل إلى 40 مليون دينار.


وفي الإمارات


تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الحمراء حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.70% وهي تقدر بـ 29 نقطة ليصل إلى 4358 نقطة، كما توجد مؤشر سوق أبوظبي في المنطقة الحمراء، حيث انخفض المؤشر بنسبة 0.49% وهي تقدر بـ 46 نقطة ليصل إلى 9356 نقطة.
وسط قيم تداول إجمالية للسوقين تجاوز المليار درهم ولن تتفاعل الأسواق الخليجية بالإيجاب إلا بخفض أسعار الفائدة من قبل بنوكها المركزية وفك الارتباط مع الأسواق الأمريكية.

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات الأسبوع الأول من سبتمبر

تباين أداء البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسواق الخليجية الأسواق الأمريكية أسعار الفائدة اسواق المال المملكة العربية السعودية المنتجات الأمريكية خفض أسعار الفائدة مؤشر الكويت 50 مؤشر سوق دبي

مواد متعلقة

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

حكومة المسكنات.. خبراء: التدخلات الرسمية أفسدت السوق وأشعلت الأسعار.. أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية: الحكومة دورها الرئيسى حماية آليات السوق وليس التدخل وفرض المبادرات

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

تعرف على أداء البورصات الخليجية في تعاملات منتصف الأسبوع

السيد: مبادرة خفض أسعار الدواجن وضعت الحكومة في موقف حرج أمام المواطنين

حصاد مايو، شهر ارتفاع أسعار السلع واستفزاز المواطنين

أسعار اللحوم اليوم، البتلو يتراجع 25 جنيهًا في الأسواق

61.9 مليار دولار خسائر إسرائيل جراء العدوان على غزة

الأكثر قراءة

كهربا وبيكا وعمر كمال في حفل زفاف مؤدي المهرجانات عمرو الجزار (صور)

طن الأولين يتراجع 4000 جنيه، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

مصير أسعار السيارات المستعملة بعد قفزة الموديلات الجديدة، رئيس الشعبة يصدم المصريين

خالد الغندور يكشف سر أزمة بوبيندزا وخبير لوائح يصدم الزمالك

مكوناته مكتوبة على لوح طيني، باحثة تنتج عطرًا استخدمه السومريون قبل 4500 عام‎

ريال مدريد يتفق مع حارسه أندري لونين على تجديد عقده

بعد واقعة الإسكندرية والدقهلية، كلب ضال ينهي حياة طفل في سوهاج

مي كساب تثير الجدل برسالة غاضبة وصورة مع أحمد رفعت عن وفاة إيهاب جلال

ads

منوعات

المزيد

مقصودة أم زلة جديدة، بايدن يرتدي قبعة تأييد ترامب في احتفال رسمي (فيديو)

اصطياد حوت زعنفي في اليابان للمرة الأولى مرة منذ نصف قرن

غزال يستنجد بسيارة شرطة في الطريق العام لإنقاذ حياته (فيديو)

تبدأ من 500 جنيه، أسعار الفساتين الخريفي في وسط البلد

المزيد

خدمات

المزيد

محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-9-2024 خلال التعاملات المسائية

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب في سوق العبور

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم

المزيد

انفوجراف

90 مساهمة تهديفية خلال 6556 دقيقة.. أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية