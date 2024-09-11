البنك المركزي الأوروبي يحسم غدا مصير أسعار الفائدة

تشير توقعات المحللين إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقرر غدًا الخميس، وذلك قبل أسبوع فقط من اجتماع مرتقب للفيدرالي الأميركي وسط توقعات ببدء خفض الفائدة.

اجتماع اسعار الفائدة الأمريكية

وكان المركزي الأوروبي خفض الفائدة في اجتماع يونيو، لكنه قرر الإبقاء عليها دون تغيير في الاجتماع الذي انعقد في يوليو تموز.

في الوقت نفسه، وصف المركزي الأوروبي احتمالات خفض الفائدة في اجتماع الشهري الجاري بأنها مسألة مفتوحة.

ويبلغ حاليًا معدل الفائدة على الودائع مستويات 3.75%، فيما انخفض معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الأساسي عند 4.25%.

منطقة اليورو والتضخم

وفي الفترة الأخيرة واظب التضخم في منطقة اليورو انخفاضه، وسجل أقل مستوى في 3 سنوات في أغسطس آب عند 2.2% فيما ظل التضخم الأساسي متصاعدًا.

أكد أولي رين عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أن المركزي الأوروبي قد يستمر في خفض سعر الفائدة إذ تعززت الثقة في تراجع التضخم في المستقبل القريب.

وقال رين في كلمة له: "ما زال التضخم يتباطأ لكن الطريق إلى تحقيق هدف اثنين بالمئة هذا العام لا يزال صعبا".

وأضاف أن خفض الفائدة قد يساعد اقتصاد منطقة اليورو على التعافي، ولا سيما القطاع الصناعي الذي يشهد نموا "هشا"، وكذلك الاستثمارات الضعيفة.