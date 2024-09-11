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اقتصاد

متأثرة بوقف الاستيراد، أسعار سيارات هافال بعد الزيادة في شهر سبتمبر

سيارات
سيارات

سيارات هافال، ارتفعت أسعار سيارات هافال H6 موديل 2025 الجديدة، بقيمة 40 ألف جنيه، وذلك خلال شهر  سبتمبر الجاري، متأثرة بوقف الاستيراد ونقص المعروض مع زيادة الطلب. 

أسعار هافال H6 الجديدة خلال سبتمبر
 

وأخطر الوكيل المحلي كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي لحقت بأسعار سيارات هافال هي كالتالي:
 

ستاندرد بسعر مليون و400 ألف جنيه بدلًا من مليون و360 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.
 

ديلوكس مليون و520 ألف جنيه بدلًا من مليون و480 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.
 

ديلوكس SR مليون و550 ألف جنيه بدلًا من مليون و510 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.
 

هاي ديلوكس بسعر مليون و680 ألف جنيه بدلًا من مليون و640 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.

مواصفات محرك هافال H6
مزودة للسيارة بمحرك قوي سعة 1.5T "لتر"، يولد قوة 152 حصانًا عند 5,600-6000 لفة في الدقيقة، و230 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 1,400-3,000 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركةWET DCT 7 سرعات لتوفر السيارة أداء قوي مع أعلى مستويات الحماية والأمان في أي سيناريو للوقوف.

 

 كما توفر السيارة العديد من الإمكانيات التكنولوجية الحديثة مثل نظام التوقف الذكي ونظام الركن الذاتي ونظام تثبيت السرعة الذكي ونظام المساعدة في تغير المسار ونظام التحذير من الاصطدام الخلفي ونظام تنبيه السائق وغيرها من المميزات.

 

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اسعار سيارات التكنولوجية الحديثة الزيادات الجديدة هاي ديلوكس هافال H6

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