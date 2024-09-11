هل تفكر الدولة في فرض ضرائب جديدة؟ المالية تجيب

قال رامي يوسف مساعد، وزير المالية للسياسات المالية: "النظام الضريبي يقوم على ثقة بين النظام والممولين، وحزمة التسهيلات الضريبية هي الانطلاقة الأولى في مسار ضبط وتحسين العلاقة مع الممولين".

إنهاء المنازعات الضريبية منذ 2005

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": أنه سيتم تخفيف مدة الإقرارات الضريبية والأعباء الإدارية والمالية، ولدينا منازعات ضريبية منذ 2005 لا تزال مفتوحة ولم تغلق ونستهدف إنهاءها بالكامل وذلك من خلال آلية مبسطة وسهلة لتسهيل الإجراءات أمام الممولين.

صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين

وتابع: نريد فتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين ومصلحة الضرائب وإنهاء أخطاء الماضي والنزاعات الضريبية الموجودة بالمحاكم.

الأرقام الضريبية المفروضة على الممولين والمستثمرين

وأكد أنه لن يكون هناك أرقام ضريبية مبالغ فيها أو جزافية بفضل وجود ميكنة ورقمنة في النظام الجديد، وإنهاء الملفات الضريبية سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين في مصلحة الضرائب.

وأشار إلى أن الضرائب في مصر تنافسية مقارنة بما هو موجود في الدول المجاورة.

حقيقة فرض ضرائب جديدة الفترة المقبلة

وأوضح أن الاقتصاد غير الرسمي ضخم ويعادل الاقتصاد الرسمي ولزيادة الحصيلة الضريبية لـ2 تريليون جنيه نستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمي، ولا نسعى إلى فرض أعباء ضريبية جديدة.