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اقتصاد

ارتفاع العويسي والفونس والنعومي، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو

أسعار المانجو اليوم
أسعار المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور، سجلت أسعار المانجو تباينًا ملحوظًا، بالتزامن مع زيادة الإقبال على شراء المانجو، مع قرب انتهاء موسم المانجو لعدد من الأصناف الرئيسية على رأسها العويسي والسكري والزبدية والفونس.

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة

وتستعرض «فيتو» سعر المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة، وتشمل أسعار 18 نوعًا، وأبرز التحركات في أسعارها، التي جاءت كالآتي:

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

سعر المانجو اليوم في سوق العبور

  1. تراوح سعر المانجو العويس بين 30 جنيهًا و45 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر مانجو هندي بين 20 جنيهًا و30 جنيهًا.
  3. تراوح سعر مانجو تيمور بين 25 جنيهًا و37 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  4. تراوح سعر المانجو الزبدية بين 24 جنيهًا و26 جنيهًا.
  5. تراوح سعر مانجو بلدي بين 16 جنيهًا و20 جنيهًا.
  6. تراوح سعر مانجو فونس بين 25 جنيهًا و37 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  7. تراوح سعر المانجو الفص بين 40 جنيهًا و90 جنيهًا.
  8. تراوح سعر مانجو دبشة، بين 16 جنيهًا و20 جنيهًا.
  9. تراوح سعر المانجو صديقة بين 30 جنيهًا و45 جنيهًا.
  10. تراوح سعر مانجو جولك بين 20 جنيهًا و24 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
أسعار المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

سعر كيلو المانجو اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر مانجو سكري بين 18 جنيهًا و22 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو بيض العجل بين 16 جنيهًا و20 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو سنارة بين 16 جنيهًا و20 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو فجر كلان بين 20 جنيهًا و24 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو تومي بين 20 جنيهًا و24 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو كنت بين 18 جنيهًا و24 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر مانجو كيت بين 18 جنيهًا و24 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر المانجو نعومي من 25 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.
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منهم العويسي والزبدية والفص، أسعار 18 نوعًا من المانجو في السوق

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تبدأ بـ 16 جنيهًا، تحركات جديدة في أسعار 18 نوعًا من المانجو بسوق العبور

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