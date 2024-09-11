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مع ارتفاع 8 أصناف، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بالسوق

أسعار المانجو اليوم
أسعار المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور، سجلت أسعار المانجو تباينًا ملحوظًا، بالتزامن مع زيادة الإقبال على شراء المانجو، مع قرب انتهاء موسم المانجو لعدد من الأصناف الرئيسية على رأسها العويسي والسكري والزبدية والفونس.

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة

وتستعرض «فيتو» سعر المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة، وتشمل أسعار 18 نوعًا، وأبرز التحركات في أسعارها، التي جاءت كالآتي:

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

سعر المانجو اليوم في سوق العبور

  1. تراوح سعر المانجو العويس بين 37 جنيهًا و45 جنيهًا.
  2. تراوح سعر مانجو هندي بين 25 جنيهًا و30 جنيهًا.
  3. تراوح سعر مانجو تيمور بين 30 جنيهًا و35 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
  4. تراوح سعر المانجو الزبدية بين 25 جنيهًا و28 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  5. تراوح سعر مانجو بلدي بين 16 جنيهًا و22 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  6. تراوح سعر مانجو فونس بين 30 جنيهًا و35 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
  7. تراوح سعر المانجو الفص بين 40 جنيهًا و90 جنيهًا.
  8. تراوح سعر مانجو دبشة، بين 16 جنيهًا و22 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  9. تراوح سعر المانجو صديقة بين 35 جنيهًا و45 جنيهًا.
  10. تراوح سعر مانجو جولك بين 22 جنيهًا و24 جنيهًا.
أسعار المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

سعر كيلو المانجو اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر مانجو سكري بين 18 جنيهًا و24 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر مانجو بيض العجل بين 16 جنيهًا و22 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر مانجو سنارة بين 16 جنيهًا و22 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر مانجو فجر كلان بين 24 جنيهًا و28 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر مانجو تومي بين 24 جنيهًا و28 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر مانجو كنت بين 21 جنيهًا و23 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر مانجو كيت بين 21 جنيهًا و23 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر المانجو نعومي من 30 إلى 35 جنيهًا.
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منهم العويسي والزبدية والفص، أسعار 18 نوعًا من المانجو في السوق

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ارتفاع العويسي والفونس والنعومي، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو

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