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رياضة

تصفيات أمم إفريقيا، شوط أول سلبي بين المغرب وليسوتو

منتخب المغرب
منتخب المغرب

تعادل منتخب المغرب مع نظيره ليسوتو سلبيا بدون أهداف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهم اليوم في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025. 

وتعرض أشرف داري مدافع منتخب المغرب لإصابة قبل انطلاق المباراة لينم استبداله بزميله يونس عبد الحميد 

وأعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن تشكيل فريقه لمواجهة ليسوتو، المقرر إقامتها مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025. 

تشكيل المغرب أمام ليسوتو 

حارس المرمى: منير مهند.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، أشرف داري، أدم أزنو.

خط الوسط: عز الدين أوناحي، أمير ريتشاردسون، أسامة تارجالين.

خط الهجوم: أمين عدلي، أيوب الكعبي، إلياس أخوماش.

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وليد الركراكي يعلن تشكيل المغرب لمواجهة ليسوتو في تصفيات أمم إفريقيا

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