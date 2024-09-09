انهيار عقار في الزيتون والحماية المدنية تبحث عن ضحايا أسفل الأنقاض (فيديو وصور)
شهدت منطقة الزيتون انهيار عقار، اليوم الإثنين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار في منطقة الزيتون ووجود مفقودين أسفل الانقاض.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الانقاذ البرى التابعة للحماية المدنية الى مكان البلاغ.
وفرضت قوات الأمن كردون أمنى بمكان الواقعة، فيما يقوم رجال المباحث باجراء التحريات وجمع المعلومات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.
كما يقوم قوات الإنقاذ البرى بالبحث عن المفقودين أسفل الأنقاض.
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