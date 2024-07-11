الخميس 11 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

لم يمهله القدر كثيرا، أحمد شوبير من "سلطان زماني" إلى الخروج الكبير

أحمد شوبير، فيتو
أحمد شوبير، فيتو

خرج  أحمد شوبير من المشهد الإعلامي الرياضي بقرار من مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الخميس، بسبب مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاص بالشركة، وإثارة الرأي العام، حيث تضع الشركة المتحدة دائما احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها.

وحظي القرار بردود أفعال واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي رحب أغلبها بقرار إقالة شوبير وإنهاء التعاقد معه.

 

شوبير: أعيش سلطان زماني في أون تايم سبورتس

 

مفارقة قدرية ملفتة حدثت سريعا، بعد أن كان  قد خرج شوبير منذ أسابيع في بودكاست مع الإعلامي الأردني لطفي الزغبي عبر منصة المشهد، وتحدث وقتها عن أنه يعيش "سلطان زمانه" في قنوات أون تايم سبورتس، وأن الكرة ستبقى دائما "مع شوبير" في إشارة إلى مسمى برنامجه  الشهير.

 

تحدث شوبير في البودكاست عن الوضع الذي يحظى به، وبنبرة ثقة لا محدودة، وإذا بالقدر لا يمهله سوى أسابيع قليلة، وجاء قرار خروجه من المشهد الإعلامي بعد مخالفته القواعد المهنية في معالجة القضايا الأخيرة التي شهدتها الساحة الرياضية.

بهذا القرار تجرد شوبير من تقديم برنامج "ملعب أون تايم" وبرنامجه الإذاعي أيضا على أون سبورت إف أم، والآن يواجه مصيرا مجهولا، ويبدو أنه حان وقت الراحة التامة بعيدا عن الكاميرات والأضواء بعد سنوات طويلة قاربت الـ 25 عاما قضاها على رأس الإعلام الرياضي في مصر، قدم خلالها العديد والعديد من البرامج ابتداء بقناة دريم، ثم مودرن سبورت، وفترة في التليفزيون المصري، وفترة في قناة صدى البلد، ثم المحطة الأهم في قنوات أون تايم سبورتس.

 

لا يعرف إن كان شوبير سيذهب لقضاء إجازة مفتوحة أم سيكون هناك وجهة جديدة بعد فترة من الزمن، قد تكون مثلا قناة mbc التي تضم الآن كلا من: مدحت شلبي، وإبراهيم فايق، ومهيب عبد الهادي.

 

مسيرة شوبير الإعلامية

 

الإعلامي الرياضي أحمد شوبير بدأ مسيرته عقب الاعتزال مباشرة كحارس مرمى النادي الأهلي في عمر الـ 37 عاما، حييث عمل في بدايته كمعلق رياضي وبزغ نجمه في التعليق على كأس الأمم الإفريقية 1998 التي فاز بها المنتخب الوطني في بوركينا فاسو، ثم بعدها بفترة بدأ تقديم البرامج الرياضية وكان من أشهرها “الكرة في دريم” على شاشة قناة دريم، ثم توالت تجاربه في قنوات: مودرن سبورت، ومودرن كورة، وصدى البلد، وأون تايم سبورتس، وإذاعة أون سبورت إف إم.

 

 

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