الخميس 11 يوليو 2024
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صحة ومرأة

وصفة سهلة وآمنة لفرد الشعر وزيادة طوله ولمعانه

فرد الشعر
فرد الشعر

الشعر المجعد مشكلة تعانى منها العديد من الفتيات لأنها تؤثر بالسلب على مظهر الشعر ما يؤثر على مظهر الفتيات وجمالهن.

وتحرص الفتيات على التخلص من تجعيد الشعر من خلال الوصفات الطبيعية الآمنة على الشعر التى لها فاعلية كبيرة وليس لها أي أضرار جانبية.

 

وصفة سحرية لفرد الشعر المجعد 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة سحرية لفرد الشعر وزيادة طوله ولمعانه.

المكونات:-

ورقة صبار

كوب زبادي كريمي

ملعقة زيت أرجان 

الطريقة:-

  • نحضر ورقة الصبار ونغسلها ونقشر جوانبها.
  • ثم نضعها بالطول فى بولة عميقة لنتخلص من المادة الصفراء السامة الموجودة بها.
  • ثم نفتح ورق الصبار ونأخذ الجل بداخله.
  • ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الزبادى و2 ملعقة جل الصبار ونضرب جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.
  • ثم نضيف له زيت الأرجان.
  • نفرد الخليط على كامل الشعر ونتركه لمدة نصف ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرة اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
فرد الشعر المجعد 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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