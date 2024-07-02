الأربعاء 03 يوليو 2024
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صحة ومرأة

وصفة سحرية بثلاثة مكونات فقط لإطالة الشعر وتنعيم أطرافه

تنعيم الشعر، فيتو
تنعيم الشعر، فيتو
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زيادة طول الشعر وتنعيمه من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا للحصول على شعر جميل وجذاب ما يزيد من جمالهن.

وزيادة طول الشعر وتنعيمه يحتاج التغذية السليمة وشرب الماء الوفير يوميا مع استخدام المستحضرات الطبية والوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر.

 

وصفة سحرية لتنعيم وتطويل الشعر 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة سحرية بثلاث مكونات فقط لتنعيم وتطويل الشعر وتنعيم أطرافه.

المكونات:

ملعقة كبيرة جل صبار 

ملعقة كبيرة عسل نحل 

3 نقاط زيت شجرة الشاي 

الطريقة:

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات معا.
  • نخلط جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • نفرد الخليط على الشعر جيدا ونتركه لمدة ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
تنعيم الشعر، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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