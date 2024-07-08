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صحة ومرأة

وصفة الكتان والأرز لشعر طويل وناعم كالحرير

شعر طويل وناعم
شعر طويل وناعم

بذور الكتان من الحبوب الغنية بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وتحتوي على مواد مهمة لترطيب الشعر وتغذيته لذا يستخدم فى وصفات الشعر.

وفرد وتطويل الشعر من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا وتساهم بذور الكتان بشكل كبير فيها من خلال طرق استخدامه المختلفة.

وصفة الكتان والأرز لشعر طويل 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل وصفة الكتان والأرز لشعر طويل وناعم كالحرير.

المكونات:-

2 ملعقة بذور الكتان 

2 ملعقة أرز مصري 

كوب ماء 

الطريقة:-

  • نحضر مقلاة ونضع بها المكونات معا ونرفع الخليط على النار ونتركه يغلي لمدة 10 دقائق.
  • ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد تماما.
  • ثم نصفيه بواسطة قماشة خفيفة على مصفاة.
  • ونأخذ الجل الناتج ونحفظه فى علبة محكمة الغلق وصلاحيتها أسبوع فى الثلاجة.
  • نفرد الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ونتركه لمدة ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
وصفة الكتان والأرز لشعر طويل وناعم 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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