الثلاثاء 09 يوليو 2024
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صحة ومرأة

اصنعى بنفسك حمام كريم طبيعي لفرد وتنعيم الشعر وزيادة لمعانه

فرد الشعر
فرد الشعر

فرد الشعر من الأمور التى تهوى الفتيات كثيرا وأصبح هناك إقبال كبير على وسائل فرد الشعر طويلة الأمد، التى تمنحهم مظهر مميز وجذاب.

وللأسف وسائل فرد الشعر تدمر الشعر فيما بعد ما يؤثر على جماله وكثافته ومظهره، وهو ما يزعج الفتيات كثيرا، لذا يبحثن عن بدائل الفرد الطبيعية.

 

حمام كريم طبيعي لفرد وتنعيم الشعر 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، طريقة عمل حمام كريم طبيعي لفرد وتنعيم الشعر وزيادة لمعانه.

المكونات:-

2 ملعقة أرز مطحون 

كوب ماء

2 ملعقة نشاء 

كوب ماء 

ورقة صبار اخضر

ملعقة زيت جوز الهند 

الطريقة:-

  • نحضر مقلاة ونضع بها الأرز والماء ونقلب جيدا ثم نرفع الخليط على النار ونقلب جيدا حتى يغلظ القوام ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد.
  • نحضر مقلاة أخرى ونضع بها النشا والماء ونقلب جيدا ثم نرفع الخليط على النار ونقلب حتى يغلظ القوام، ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد.
  • ثم نحضر ورق الصبار زنغسله ونقطع الجوانب ونضعه من أسفل لأعلى حتى نتخلص من المادة الصفراء بداخله.
  • ثم نفتحه ونأخذ الجل بداخله.
  • ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به خليط الأرز والماء وخليط النشاء وجل الصبار ونضرب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • ثم نضيف له زيت جوز الهند ونقلب جيدا ونحفظ الخليط في علبة محكمة الغلق وصلاحيتها أسبوع.
  • نفرد الكريم على الشعر من الجذور حتى الأطراف ونتركه لمدة ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
فرد وتنعيم الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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