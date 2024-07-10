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صحة ومرأة

غنى بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة، تعرف على فوائد الكرز

فوائد الكرز
فوائد الكرز

فوائد الكرز، الكرز أو ما يعرف بالكريز من الفاكهة الصيفية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون ويستخدم فى صناعة الحلوى.

وفوائد الكرز، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناوله ولكن بكميات محدودة.

أهمية الكرز

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الكرز من الفواكه اللذيذة والمحببة لدى الكثيرين، ويتميز بلونه الأحمر الجذاب وطعمه الحلو أو الحامض وفقًا لنوعه، بجانب نكهته الشهية، ويتمتع الكرز بفوائد صحية عديدة تجعل منه إضافة قيمة للنظام الغذائي.

فوائد الكرز

فوائد الكرز للصحة 

وأضاف السيد، أن من فوائد الكرز التى تدفعنا لتناوله:-

  • الكرز غني بمضادات الأكسدة، وخاصة الأنثوسيانين، الذي يمنحه لونه الأحمر الداكن، هذه المضادات تلعب دورًا هامًا في مكافحة الجذور الحرة التي تتسبب في تلف الخلايا والأنسجة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.
  • بفضل احتوائه على مركبات مضادة للالتهاب مثل الكيرسيتين والكيرستين، يساهم الكرز في تخفيف الالتهابات وآلام المفاصل، وقد أظهرت الدراسات أن تناول الكرز أو عصيره يمكن أن يقلل من آلام العضلات بعد التمرينات الرياضية المكثفة.
  • تناول الكرز يساهم في تحسين صحة القلب بفضل احتوائه على البوتاسيوم والألياف الغذائية، البوتاسيوم يساعد في تنظيم ضغط الدم ومنع ارتفاعه، بينما الألياف تساهم في تقليل مستويات الكولسترول الضار في الجسم.
  • الكرز يحتوي على الميلاتونين، وهو هرمون طبيعي يساعد في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، وتناول الكرز أو شرب عصيره قد يساهم في تحسين نوعية النوم، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمن يعانون من الأرق أو اضطرابات النوم.
  • الكرز غني بفيتامين سي الذي يعد من الفيتامينات الأساسية لتعزيز الجهاز المناعي، وفيتامين سي يساعد في تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تلعب دورًا حيويًا في مكافحة العدوى والأمراض.
  • الألياف الموجودة في الكرز تعزز من صحة الجهاز الهضمي عن طريق تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك. تناول الكرز بانتظام يساعد في الحفاظ على جهاز هضمي صحي ويعزز الشعور بالراحة.
  • الكرز منخفض السعرات الحرارية وغني بالماء والألياف، مما يجعله خيارًا ممتازًا للوجبات الخفيفة، يساعد الكرز في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يساهم في إدارة الوزن ومنع الإفراط في تناول الطعام.
  • المركبات النباتية الموجودة في الكرز، مثل الأنثوسيانين، لها تأثير إيجابي على وظائف الدماغ، وهذه المركبات قد تساهم في تحسين الذاكرة والوظائف المعرفية والوقاية من التدهور العقلي المرتبط بالتقدم في العمر.
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