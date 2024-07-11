فوائد زيت النعناع، يحسن المزاج ويخفف التوتر ويساعد على التركيز

فوائد زيت النعناع، زيت النعناع من أنواع الزيوت العطرية الشهيرة والمميزة لرائحتها الذكية فهو عادة يستخدم في الطب.

وفوائد زيت النعناع، عديدة واشتهر بفاعليته على تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج وتخفيف الآلام بالجسم خاصة آلام العضلات والمفاصل.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن زيت النعناع هو أحد الزيوت العطرية المشهورة وله فوائد صحية متعددة.

فوائد زيت النعناع

وأضاف السيد، أن من فوائد زيت النعناع:

يعتبر زيت النعناع من العلاجات الطبيعية للصداع النصفي والصداع الناتج عن التوتر، ويمكن تدليك الجبهة والصدغين بكمية قليلة من الزيت المخفف لتخفيف الألم.

يساعد زيت النعناع في تهدئة مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغثيان والقولون العصبي، ويمكن إضافة قطرات قليلة من الزيت إلى الماء الدافئ أو الشاي لتعزيز الهضم.

يمتلك زيت النعناع خصائص مسكنة ومضادة للالتهابات، مما يجعله فعالًا في تخفيف آلام العضلات والمفاصل عند تدليكه على المنطقة المصابة.

يساعد استنشاق بخار زيت النعناع على فتح الممرات الهوائية وتحسين التنفس، مما يجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من الربو أو الحساسية.

يُعتقد أن زيت النعناع يعزز اليقظة العقلية والتركيز، ويمكن استخدامه في العلاجات العطرية لهذا الغرض.

يمكن استخدام زيت النعناع لتخفيف الحكة وتهيج الجلد الناتج عن لدغات الحشرات أو حروق الشمس بفضل تأثيره المهدئ والمبرد.

يمتلك زيت النعناع خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله مفيدًا في علاج بعض الالتهابات الجلدية والجروح البسيطة.

طرق استخدام زيت النعناع

وتابع، من المهم استخدام زيت النعناع بشكل صحيح، وتخفيفه بزيت حامل مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون قبل تطبيقه على الجلد لتجنب التهيج.

فوائد زيت النعناع

فوائد النعناع للصحة

والنعناع من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وقيمة غذائية عالية، ومن فوائد النعناع:-

يساعد فى تخفيف نوبات الربو لأنه يرفع من من كفاءة الجهاز التنفسي حيث أن رائحة النعناع القوية تفتح الممرات الهوائية وتسبب الراحة عند التنفس.

ينشط الجسم لأنه يساعد على مرور الدورة الدموية بالجسم.

يساعد في علاج نزلات البرد والانفلونزا والتهاب الحنجرة لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

يعزز من صحة الجهاز التنفسي ويرفع كفاءة الرئتين.

يعالج الانتفاخات والغازات ويطهر المعدة.

يمنع الإصابة بالإمساك لأنه ينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.

يرفع معدلات حرق الدهون بالجسم ما يساعد فى إنقاص الوزن.

يخفف من آلام الدورة الشهرية.

يساعد على علاج السعال ويطرد البلغم ويحتوي على مضاد قوي للالتهابات، ما يساعد على علاج التهابات الجهاز التنفسي.

مسكن قوى لآلام المعدة والمفاصل.

يقضى على رائحة الفم الكريهة لقدرته على قتل البكتيريا الموجودة بالفم المسببة لهذه الرائحة.

يساعد فى علاج الغثيان لدى المرأة الحامل خلال أشهر الحمل الأولى.

يساعد فى تنظيم حركة الجهاز الهضمي، وعلاج عسر الهضم.

يساعد في علاج اضطرابات القولون العصبي.

يخفض مستوى ضغط الدم ما يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

يقوى العظام والمفاصل لاحتوائه على الكالسيوم.

يقوى عضلة القلب ويعزز صحة الأوعية الدموية لاحتوائه على البوتاسيوم.

يهدئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء ما يساعد في مقاومة الاكتئاب.

يساعد فى تنشيط المخ ورفع معدلات التركيز.

يساعد فى مقاومة وعلاج أمراض السرطان خاصة سرطان البروستاتا وسرطان الرئة، ويخفف من حدة العلاج الكيميائي.

يساعد فى تخفيف الاحتقان في القصبات الهوائية والرئتين ما يسرع من شفاء أي إصابة بهما.