روسيا ومالي توقعان اتفاقا لإنشاء محطة نووية
وقع المجلس العسكري الحاكم في مالي، اليوم الأربعاء، اتفاق تعاون في الطاقة النووية مع روسيا.
روسيا ومالي توقعان 3اتفاقيات تعتون
وقالت شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية (روساتوم) إن المجلس العسكري وقع معها ثلاث اتفاقيات تعاون، وناقشا مشروعات من بينها محطة للطاقة النووية من تصميم روسيا.
وتسعى شركة روساتوم منذ سنوات لتعزيز مكانتها في أفريقيا عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع دول في جميع أنحاء القارة.
وتضمن ذلك تعزيز العلاقات مع المجالس العسكرية الحاكمة في منطقة الساحل غربي أفريقيا، التي ابتعدت عن حلفائها الغربيين التقليديين بعد تولي السلطة في انقلابات منذ 2020.
ولم تقدم الشركة الروسية تفاصيل عن محطة الطاقة النووية المقترحة.
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