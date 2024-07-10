الأربعاء 10 يوليو 2024
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خارج الحدود

مسودة بيان مشترك للناتو تتعهد بضم أوكرانيا للحلف وانتقاد الصين لدعمها روسيا

قادة حلف الناتو،
قادة حلف الناتو، فيتو

ذكرت مسودة بيان مشترك لقمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الحلف يتعهد بضم أوكرانيا، ويوجه رسالة قوية إلى الصين بسبب دعمها موسكو في حربها علي كييف.

وأشارت المسودة، إلى أن الحلفاء سيتعهدون بدعم أوكرانيا في مسارها نحو الاندماج الكامل في الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي، مضيفة أن الحلف سيوجه دعوة إلى أوكرانيا بالانضمام بمجرد موافقة جميع الأعضاء واستيفاء كافة الشروط.

حرب أوكرانيا، فيتو

مسودة الناتو: الصين من أهم داعمي روسيا في حربها علي أوكرانيا

وأضافت المسودة أيضا أن الصين باتت من أهم داعمي روسيا في حربها على أوكرانيا فضلا عن أنها لا تزال تشكل تحديا لأوروبا.

ووفقا المسودة فإن الدول الأعضاء في الحلف يعقدون العزم على تزويد أوكرانيا بتمويل قيمته 40 مليار يورو كحد أدنى خلال العام المقبل، إلى جانب إنشاء آليات لتنظيم عملية تزويد أوكرانيا بالعتاد العسكري وتدريب قواتها.

ويستعد أعضاء حلف شمال الأطلسي لدعم أوكرانيا في مسارها نحو الاندماج الكامل في الحلف، وسيحثون الصين على وقف دعمها لجهود روسيا الحربية ضد كييف.

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