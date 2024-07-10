قناع الموز لبشرة ناعمة وأكثر نضارة وحيوية

جمال ونضارة البشرة من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا لأنها تزيد من جمالهن كثيرا واى عيوب بالبشرة تؤثر على مظهرهن بشكل سلبي.

وتحرص الفتيات على شرب الماء الوفير يوميا وتناول الخضروات والفاكهة الطازجة مع ترطيب البشرة يوميا، ما يحافظ على جمال البشرة.

قناع الموز لبشرة ناعمة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع الموز لبشرة ناعمة وأكثر نضارة.

المكونات:-

موزة ناضجة.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الزبادي (اختياري).

الطريقة:

قم بهرس الموزة جيدًا حتى تصبح ناعمة.

أضف العسل واخلط جيدًا.

إذا كنت تستخدم الزبادي، أضفه إلى الخليط وامزج حتى يتجانس.

ضع القناع على وجهك واتركه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسل وجهك بالماء الدافئ وجففه بلطف.

الموز: يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تغذي البشرة، مثل فيتامين C وفيتامين B6.

العسل: مرطب طبيعي وله خصائص مضادة للبكتيريا.

الزبادي: يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في تقشير البشرة بلطف وترطيبها.

استخدم هذا القناع بانتظام للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة.

بشرة ناعمة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.