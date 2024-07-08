ماء لبان الدكر لبشرة أصغر 10 سنوات، استخدميه يوميا

التجاعيد من المشكلات التى تعانى منها الفتيات كثيرا خاصة مع التقدم في العمر فهى تظهر فى البشرة وتؤثر على جمالها ونضارتها.

والتجاعيد يمكن تأخير ظهورها من خلال العناية الجيدة بالبشرة حيث الترطيب اليومي واستخدام الوصفات الطبيعية التى تحافظ على شباب البشرة.

ماء لبان الدكر لبشرة شباب

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، ماء لبان الدكر لبشرة أصغر 10 سنوات.

المكونات:-

ملعقة لبان دكر فاتح اللون

كوب ماء

ملعقة ورد مجفف

الطريقة:-

نحضر اللبان الدكر ونغسله جيدا.

ثم ننقعه فى كوب ماء فاتر ونتركه لمدة 12 ساعة ونلاحظ بعدها أن اللبان أصبح طريا.

ثم نصفى الخليط جيدا ونأخذ السائل الناتج ونضعه في زجاجة بخاخ.

ونضيف له الورد المجفف ونرج الزجاجة جيدا.

نستخدم الخليط يوميا برشه على البشرة النظيفة ونتركه لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة يوميا للحصول على أفضل النتائج.

هذه الوصفة تحافظ على شباب البشرة ونضارتها وتنظف المسام بعمق.

محاربة التجاعيد

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.