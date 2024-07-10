كريم الخيار للحفاظ على رطوبة البشرة في الصيف

ترطيب البشرة في الصيف من الأمور التي تهتم بها الفتيات كثيرًا لتعويض البشرة السوائل المفقودة بسبب العرق وارتفاع حرارة الطقس.

وترطيب البشرة لا يكون من خلال الكريمات المرطبة فقط بل من خلال شرب الماء الوفير وتطبيق الوصفات الطبيعية التي ترطب البشرة بعمق.

كريم الخيار للحفاظ على رطوبة البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، كريم الخيار يحافظ على رطوبة البشرة في الصيف.

المكونات:

ثمرة خيار طازجة

ربع كوب ماء ورد

ملعقة نشاء ذرة

ملعقة زيت لوز حلو

ملعقة عسل نحل

الطريقة:-

نحضر الخيار ونغسله جيدا ثم نبشره.

بعدها نضيف له ماء الورد ونصفيه جيدًا.

نأخذ السائل الناتج ونضعه في مقلاة ونذوب فيه النشاء.

نرفع الخليط على النار ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.

نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد قليلا.

نضيف له العسل وزيت اللوز الحلو ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

نحفظ الكريم فى علبة محكمة وتوضع بالثلاجة وصلاحيتها 3 أيام.

نستخدم الكريم على البشرة يوميًا حيث نضع طبقة من الكريم على البشرة فى حركات دائرية برفق.

نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

كريم الخيار

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.