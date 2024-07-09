البقع والاسمرار من آثار التعرض للشمس يوميا عند الذهاب الى الجامعة أو العمل ما يؤثر على مظهر البشرة بشكل سلبى يزعج الفتيات كثيرا.

وتحرص الفتيات خلال فصل الصيف على تطبيق الوصفات الطبيعية المختلفة التى تفتح البشرة سريعا للتخلص من آثار الشمس عليها ما يحافظ على جمالهن.

وصفة طبيعية لتفتيح البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتفتيح البشرة وإزالة آثار الحبوب بها.

المكونات:-

2 ملعقة لبن حليب

ملعقة بيكينج صودا “كربوناتو”

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط معا جيدا حتى تذوب البيكينج صودا.

ثم نفرد القناع على البشرة برفق.

نترك القناع على البشرة لمدة 20 دقيقة ومن الطبيعي الشعور بوخز فى البشرة عند وضع القناع وهذا أمر لا يقلق.

بعد انتهاء مدة القناع يتم غسل البشرة بالماء الفاتر مباشرة وعدم فرك القناع على البشرة.

ثم نجفف البشرة ونرطبها جيدا.

نكرر القناع مرة واحدة أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يفتح البشرة سريعا ويجعلها صافية.

تفتيح البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.