وول ستريت جورنال: بايدن يوافق على شحنة قنابل وزن 500 رطل لإسرائيل
قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة ستبدأ قريبًا في شحن القنابل التي يبلغ وزنها 500 رطل إلى إسرائيل والتي كانت إدارة بايدن قد علقتها سابقًا، منهية بذلك فترة توقف لمدة شهرين كانت قد فرضتها في محاولة لتقليل الضحايا المدنيين في غزة، وفقا لوول استريت جورنال.
وقال مسؤول في الإدارة إن شحنة القنابل “في طور الشحن”، ومن المتوقع أن تصل إلى إسرائيل في الأسابيع المقبلة، مضيفا أن القنابل الأثقل التي يبلغ وزنها 2000 رطل والتي كان من المفترض أن تكون جزءًا من نفس الشحنة لا تزال معلقة.
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