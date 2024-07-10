إسرائيل تطالب الولايات المتحدة بضمانات بعدم عودة المسلحين من جنوب غزة

ذكرت القناة 12 من التليفزيون الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء أن إسرائيل طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بضمانات بعدم عودة المسلحين من جنوب القطاع إلى الشمال.

تظاهرات حاشدة في تل أبيب

كما ذكرت تقارير عبرية مساء اليوم الأربعاء أن تظاهرات حاشدة في تل أبيب نظمت للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حماس والإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو.

من ناحية أخرى، أفادت القناة الـ 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر بجيش الاحتلال الإسرائيلي قولها إن "أوامر الإخلاء تقتصر على سكان عدد من أحياء مدينة غزة والأماكن المحيطة، التي يعمل فيها الجيش وتنطلق منها الصواريخ حركة حماس.

وكان طائرات جيش الاحتلال قد ألقت منشورات تدعو سكان مدينة غزة للنزوح جنوبا بعد أن وصفتها بأنها منطقة قتال خطيرة، في حين قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن آلاف المواطنين في قطاع غزة اضطروا للنزوح من دون معرفة وجهتهم.

منشورات الاحتلال تطالب بإخلاء مدينة غزة



وفي السياق نفسه قالت وزارة الداخلية في غزة إن منشورات الاحتلال التي تطالب المواطنين في مدينة غزة بترك منازلهم تأتي ضمن الإرهاب النفسي، محذرا من الاستجابة لوسائل الإرهاب النفسي، مضيفة أن ما يدّعيه الاحتلال من ممرات آمنة هي ممرات للموت.

