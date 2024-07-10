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خارج الحدود

قمة الناتو، بايدن: سنحمي كل شبر من أرض الحلف

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، خطابا بنبرة متماسكة في كلمته بافتتاح قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في واشنطن، في حين كانت جميع أعين الأمريكيين عليه وسط دعوات من داخل حزبه بالانسحاب من السباق الرئاسي، علي خلفية تدهور حالته الصحية والأداء الهزيل أمام ترامب في المناظرة.

وأكد بايدن خلال كلمة له في قمة الناتو أن الحلف سيدافع عن كل شبر من أراضي دول الحلف، مضيفا أن الحلف أقوي من أي وقت مضي.

مساعدات حلف الناتو لأوكرانيا

ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء الدول الأعضاء الأخرى في الناتو عن مساعدات جديدة ويؤكدون على تعهد العضوية لأوكرانيا في قمة تعقد في واشنطن بعد أن وعد بايدن بالدفاع عن كييف ضد الغزو الروسي.

ورحب بايدن بقادة الناتو، وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستبدأ في نشر صواريخ طويلة المدى في ألمانيا في عام 2026 في محاولة لإظهار التزامها بحلف شمال الأطلسي والدفاع الأوروبي.

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