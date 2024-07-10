أخبار الحوادث: شيرين عبد الوهاب ترفض عرض حسام حبيب بالتصالح في النيابة.. موعد محاكمة مذيع بقناة الزمالك بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.. واستجواب سائق شرع في قتل ابنته بالوراق

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع المتهم بقتل شاب بسلاح أبيض خلال مشاجرة في بولاق الدكرور.

وتبين من التحقيقات أن شقيق المتوفى حدثت بينه وبين "عبدالرحمن.أ" (20 عامًا)، مشاجرة وتعدى الثاني على الأول بالضرب.

وفي أثناء قيام الطالب الذي توفي لاحقًا بمعاتبة الثاني لتعديه على شقيقه، حدثت مشادة كلامية بينهما تطوّرت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بإخراج سلاح أبيض (مطواة) من طيات ملابسه، وطعن بها الأول طعنة نافذة بالصدر.



أكد المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين، أن النيابة العامة، قررت صرف كل من حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب، من سراي النيابة في بلاغ الأخيرة ضده واتهامه بالتعدي عليها بالضرب، واتهامه لها بتكسير الاستوديو الخاص به، وغادرا مقر النيابة العامة.

وأوضح قنطوش لـ فيتو، أن الفنان حسام حبيب عرض التصالح والتنازل عن البلاغ المقدم منه ضد شيرين عبد الوهاب، لكنها قابلته بالرفض مؤكدة "مش مسامحاك ومش قادرة أقبل التصالح دلوقتي مستحيل”.



ونفت شيرين أمام النيابة ما جاء فى أقول حسام حبيب، بأنها قامت بإصابة نفسها: “هل من الطبيعي إني أعور نفسي وأفتح دماغي بجرح قطعي ٣ غرز وجرح بالفخذ الأيسر بجرح حوالي ١ سم ”.





نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد الفخراني في الحصول على حكمين قضائيين في الدعويين رقمي 29290 لسنة 76 ق و49191 لسنة 76 ق من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، تقدر قيمتهما بمبلغ 251 مليونا و854 ألفا و309 جنيهات.

باشر الدعوتين قسم القضاء الإداري بالهيئة (ضرائب ثان)، وترجع وقائع النزاع في الدعوى رقم 29290 لسنة 76ق، المقامة من إحدى الشركات، ضد وزير المالية وآخر بصفتهما، بطلب الحكم: بإلغاء قرار لجنة الطعن رقم 78 لسنة 2020 عن الفترة من 1/1/2016 حتى 31/12/2018، مع إعفاء الشركة الطاعنة من تلك الضريبة والفروق المستحقة عليها؛ إذ أسفر الفحص عن استحقاق فروق ضريبية عن فترات النزاع بمبلغ 161004209.76 جنيها. وبجلسة 18/4/2024، حكمت المحكمة "بقبول الدعوى شكلًا، ورفضها موضوعًا، وألزمت الشركة المدعية المصروفات".

ترجع وقائع النزاع في الدعوى رقم 49191 لسنة 76ق، المقامة من إحدى الشركات، ضد السيد/ وزير المالية بصفته، بطلب الحكم: بسقوط حق المصلحة في تعديل الإقرارات بمضي الفترة القانونية، وبراءة ذمة الشركة من الفروق الضريبية المقدرة بمبلغ 90850099.46 جنيهًا، عن السنوات من 2012 حتى 2015، وما يترتب على ذلك من آثار؛ إذ أسفر الفحص عن استحقاق فروق ضريبية عن فترات النزاع بمبلغ 90850099.46 جنيه. وبجلسة 22/5/2024، حكمت المحكمة: "بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع برفضها، وألزمت المدعي المصروفات".



دفاع أحد المتهمين بحريق ستوديو الأهرام يكشف مفاجأة عن صلاحية الطفايات

قدم "صبري إبراهيم" محامي المتهم الأول في قضية حريق استديو الأهرام صورا من التقرير الفني من ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٤ الذي أعده المتهم الأول كونه "مشرف حماية مدنية"، يطالب فيه بالإلحاح على تغيير طفايات الحريق بالأستوديو، حيث دافع قائلا: "موكلي قدم تقرير يفيد أن طفايات الإطفاء بالاستوديو غير صالحة وغير قابله للتعامل مع أي حريق".

والتمس "صبحي إبراهيم" براءة موكله استنادا إلى أركان الخطأ في الاتهام، فيما دفع باستبعاد التهم الموجهة إليه وهي الإتلاف والإصابة الخطأ والإهمال كونه مشرف حماية مدنية، وانتفاء رابطة السببية، وعدم مسؤوليته عن الحريق.

كما دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة، وخلو الأوراق من ثمة أي دليل، وعدم ثبوت أي تقصير بحق المتهم الأول.

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في شروع سائق في قتل ابنته بمنطقة الوراق، بعد حفل تعذيب وقام بسحلها متسببا في إصابتها بجروح بالرقبة وارتجاج بالمخ، وذلك بسبب شكه في سلوكها.

وبإجراء التحريات حول الواقعة، تبين أن الفتاة المصابة تُدعى «جنا. س» وتبلغ من العمر 18 عاما، وقام والدها بضربها ضربا مبرحا بسبب تغيبها عن المنزل وشكه فى سلوكها.

وبعد القبض علي المتهم، تبين أنه يعمل سائقا ويبلغ من العمر 46 عامًا، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم «كتر»، وجرى اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الواقعة.

حددت محكمة جنح العجوزة جلسة 20 يوليو الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة، أحمد عبد الشافي المذيع بقناة «الزمالك»، ومحمود عبد الرازق، مالك قناة «البصيرة» الفضائية، بتهمة سبّ وقذف الكابتن محمود الخطيب، ونشر أخبار كاذبة بشأنه.

ووفق البلاغ المقدم إلى مديرية أمن الجيزة، والذي جاء به: حضر وكيل محمود الخطيب بالتوكيل الخاصة رقم 1121 لسنة 2022 مكتب توثيق النادي الأهلي بالجزيرة، وأبلغنا شفاهة بتضرر موكله من كل من: أحمد جمال عبد الشافي مقدم برنامج (زملكاوي)، والمذاع حلقاته على الصفحة المسماة (zamalek Tv) على موقع اليوتيوب لنشره حلقات من البرنامج بالصفحة، تتضمن عبارات سب وقذف وتشهير بموكله وكذا تضرر موكله من مرتضى أحمد محمد منصور، بصفته رئيس القناة سابقا.

وكذا تضرر موكله أيضًا من المدعو محمد عبدالرازق الرضواني مستخدم الصفحة المٌسماة قناة (البصيرة) الفضائية على موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(اليوتيوب)، من نشر فيديوهات تتضمن عبارات سبّ وقذف وتشهير وإساءة بموكله، مما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة.

عاقبت محكمة جنح مصر القديمة، البلوجر ”لوشا” بدفع غرامة 1000 جنيه ووقف رخصة القيادة لمدة شهر، وذلك في واقعة اتهامه بقيادة سيارة دون رخصة وطمس لوحاتها المعدنية.

وأمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم السبت، بإخلاء سبيل اليوتيوبر الشهير "لوشا"، في اتهامه بقيادة سيارة بلوحة معدنية مطموسة، ورخصة قيادة منتهية، عقب انتهائه من تسديد الغرامات الخاصة بخرق قانون المرور الجديد.

تبدأ تفاصيل الواقعة برصد الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قيام أحد الأشخاص بطمس اللوحات المعدنية لسيارته، والسير بها في أحد الشوارع بمحيط قسم شرطة مصر القديمة، بالمخالفة لقانون المرور.

أصدرت محكمة جنح التجمع المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على المتهمين بالتعدي على البلوجر حسن بيسو خلال مشاجرة حفل عيد ميلاد البلوجر مريم الحركي بالتجمع.

وتضمن الحكم الحبس 6 أشهر للمتهم الأول وغرامة 500 جنيه وكفالة 10 آلاف، والحبس سنتين للمتهم الثاني وغرامة 500 جنيه وكفالة 20 ألف جنيه وانقضاء الدعوى للمتهم الثالث بالتصالح.

وتبين من التقرير الطبي، أن حسن بيسو أصيب بآلة حادة أدت للقطع كامل بالعضلات الباسطة للذراع، وجرحين عرضين بالساعد، وجرح عرضي بفروة الرأس، وتم إصلاح العضلات بغرز موضعية وإصلاح الشرايين المقطوعة.

تنظر محكمة جنح التجمع الخامس يوم 16 يوليو أولى جلسات النظر في دعوى أمير طعيمة ضد طليقته جيني كامل بالسب والقذف والتشهير ضد زوجته الممثلة التونسية يسرا الجديدي.

وكانت مشادة كلامية قد نشبت بين جيني كامل وطليقها أمير طعيمة بعدما علمت الأولى بوجود أمير طعيمة مع يسرا الجديدي في منزل بالتجمع الخامس.

وعلى الفور توجهت جيني كامل إلى المنزل ودخلت في مشادة مع أمير طعيمة الذي اضطر لإبلاغ الشرطة، واتهم جيني كامل بالسب والقذف والتشهير.

حددت الجهات القضائية المختصة، جلسة ٢٣ سبتمبر كأولي جلسات محاكمة الفنان عباس أبو الحسن بتهمة القتل الخطأ، بعد إخلاء سبيله اليوم من سرايا النيابة عقب الانتهاء من الاستماع لأقواله في التهمة المنسوبة إليه بالقتل الخطأ.

وقررت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي، إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن بعد الاستماع لأقواله في اتهامه بدهس سيدتين في الشيخ زايد.

وخلال التحقيقات وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ لسيدتين بعدما دهسهما بسيارته.

وكان أبو الحسن قد اعتذر عن عدم حضور جلسة التحقيق المحددة له من النيابة العامة، معللا ذلك بعدم قدرته على الحركة بعد بسبب الجراحة التي خضع لها في قدمه، بعد إصابته بقطع في الوتر، وتعهد بالحضور إلى النيابة فور سماح حالته بالحركة