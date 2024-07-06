تجديد حبس عاطل لحيازته أقراصا مخدرة بالوراق

جدد قاضي المعارضات حبس عاطل لحيازته أقراصا مخدرة في الوراق، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائى

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الأقراص المخدرة، للمعمل الكيميائى لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

بلاغ بضبط عاطل في الوراق

تمكنت الجهات الأمنية من ضبط عاطل في الوراق لحيازته كمية من مخدر الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم ضبط بحوزته على مخدر الأقراص المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.