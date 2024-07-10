تعرف على موعد أولى جلسات نظر دعوى أمير طعيمة ضد طليقته
تنظر محكمة جنح التجمع الخامس يوم 16 يوليو أولى جلسات النظر في دعوى أمير طعيمة ضد طليقته جيني كامل بالسب والقذف والتشهير ضد زوجته الممثلة التونسية يسرا الجديدي.
مشادة كلامية وقضية
وكانت مشادة كلامية قد نشبت بين جيني كامل وطليقها أمير طعيمة بعدما علمت الأولى بوجود أمير طعيمة مع يسرا الجديدي في منزل بالتجمع الخامس.
وعلى الفور توجهت جيني كامل إلى المنزل ودخلت في مشادة مع أمير طعيمة الذي اضطر لإبلاغ الشرطة، واتهم جيني كامل بالسب والقذف والتشهير.
وفي يونيو الماضي أعلن أمير طعيمة زواجه من الفنانة التونسية يسرا الجديدي.
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