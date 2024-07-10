بعد حفلة تعذيب، استجواب سائق شرع في قتل ابنته بالوراق

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في شروع سائق في قتل ابنته بمنطقة الوراق، بعد حفل تعذيب وقام بسحلها متسببا في إصابتها بجروح بالرقبة وارتجاج بالمخ، وذلك بسبب شكه في سلوكها.



وباجراء التحريات حول الواقعة، تبين أن الفتاة المصابة تُدعى «جنا. س» وتبلغ من العمر 18 عاما، وقام والدها بضربها ضربا مبرحا بسبب تغيبها عن المنزل وشكه فى سلوكها.

وبعد القبض علي المتهم، تبين أنه يعمل سائقا ويبلغ من العمر 46 عامًا، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم «كتر»، وجرى اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الواقعة.