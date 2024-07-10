الأربعاء 10 يوليو 2024
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حوادث

أحكام رادعة للمتهمين في حفل آخر الليل بمنزل البلوجر مريم الحركي

البلوجر مريم الحركي
البلوجر مريم الحركي

أصدرت محكمة جنح التجمع المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على المتهمين بالتعدي على البلوجر حسن بيسو خلال مشاجرة حفل عيد ميلاد البلوجر مريم الحركي بالتجمع.

وتضمن الحكم الحبس 6 أشهر للمتهم الأول وغرامة 500 جنيه وكفالة 10 آلاف، والحبس سنتين للمتهم الثاني وغرامة 500 جنيه وكفالة 20 ألف جنيه وانقضاء الدعوى للمتهم الثالث بالتصالح.

وتبين من التقرير الطبي، أن حسن بيسو أصيب بآلة حادة أدت للقطع كامل بالعضلات الباسطة للذراع، وجرحين عرضين بالساعد، وجرح عرضي بفروة الرأس، وتم إصلاح العضلات بغرز موضعية وإصلاح الشرايين المقطوعة.

 

كشفت التحقيقات، أن مشاجرة نشبت بين عدد من البلوجرز كان أحدهم يتلاعب بسلاح أبيض، وأسفر ذلك عن نشوب مشاجرة بينه وبين بلوجر آخر يدعى حسن بيسو.

ودلت التحقيقات وفقا لمحضر الشرطة الذي دون الواقعة أن حفل عيد ميلاد البلوجر مريم الحركي تضمن قيام التزام الحضور بالإستايل الشعبي في الملابس وطريقة الاحتفال.

وتبين من التحقيقات أن البلوجر حسن بيسو، أصيب بجروح بالغة استدعت إجراء عملية جراحية في ذراعه، ومثل أمام النيابة العامة  للإدلاء بأقواله بعد اتهامه عدد من الأشخاص في الحفل بإحداث إصابته بأسلحة بيضاء.

محكمة جنح التجمع البلوجر حسن بيسو حسن بيسو

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