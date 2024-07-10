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حوادث

بسبب مشادة كلامية، شاب يطعن آخر بسلاح أبيض في بولاق الدكرور

مقتل شاب، فيتو
مقتل شاب، فيتو

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع المتهم بقتل شاب بسلاح أبيض خلال مشاجرة في بولاق الدكرور.

وتبين من التحقيقات أن شقيق المتوفى حدثت بينه وبين "عبدالرحمن.أ" (20 عامًا)، مشاجرة وتعدى الثاني على الأول بالضرب.

وفي أثناء قيام الطالب الذي توفي لاحقًا بمعاتبة الثاني لتعديه على شقيقه، حدثت مشادة كلامية بينهما تطوّرت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بإخراج سلاح أبيض (مطواة) من طيات ملابسه، وطعن بها الأول طعنة نافذة بالصدر.

 

مقتل شاب خلال مشاجرة


ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في بولاق الدكرور، بإجراء التحريات تبين أن المتهم عامل، اعتدى على المجني عليه بسلاح أبيض، خلال مشاجرة بينهما، بسبب خلافات، مما أسفر عن مصرعه.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

بولاق الدكرور الجيزة نيابة جنوب الجيزة

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