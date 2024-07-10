الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

موعد أولى جلسات محاكمة عباس أبو الحسن بتهمة القتل الخطأ

عباس ابو الحسن، فيتو
عباس ابو الحسن، فيتو

حددت نيابة الشيخ زايد جلسة ٢٣ سبتمبر كأولي جلسات محاكمة الفنان عباس أبو الحسن بتهمة القتل الخطأ، بعد إخلاء سبيله اليوم من سرايا النيابة عقب الانتهاء من الاستماع لأقواله في التهمة المنسوبة إليه بالقتل الخطأ.

وقررت نيابة الشيخ زايد إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن بعد الاستماع لأقواله في اتهامه بدهس سيدتين في الشيخ زايد.

وخلال التحقيقات وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل الخطأ والاصابة الخطأ لسيدتين بعدما دهسهما بسيارته.

التحقيق مع الفنان عباس أبو الحسن في اتهامه بدهس سيدتين 

وكان أبو الحسن  اعتذر عن عدم حضور جلسة التحقيق المحددة له من النيابة العامة، معللا ذلك بعدم قدرته على الحركة بعد بسبب الجراحة التي خضع لها في قدمه، بعد إصابته بقطع في الوتر، وتعهد بالحضور إلى النيابة فور سماح حالته بالحركة.

أقوال الفنان عباس أبو الحسن في التحقيقات 

 وقال الفنان في التحريات: “أنا كنت جاي من مول العرب رايح بيتي في الصحراوي، كنت ماشى بعربيتي على طريق المحور المركزي اتجاه ميدان لبنان في الحارة السريعة، وكنت في ثاني حارة من على الشمال، وكانت في عربية سابقاني بشوية على شمالي، فجأة لقيت اثنين ستات نطوا من قدام العربية اللي قدامى ووقفوا قدام عربيتي”. 

واستكمل الفنان عباس أبو الحسن: “يدوبك دوست فرامل لقيتني خبطهم، ونزلت من العربية مخضوض لقيت في واحدة ست واقعة جنب العربية والثانية تحت العربية بين الكوتشين اللي ورا، الناس اتلمت وحاولوا يساعدوني علشان نخرج الست اللي تحت العربية، قررنا ننيم العربية على جنبها وفعلا نيمناها والناس خرجوا الست من تحت”.

وأضاف: “اتصلنا بالإسعاف وعربية النجدة وصلت، وأنا اتصبت في رجلي وأنا بزق العربية عشان أنيمها على جنبها، وبعدين روحنا القسم، روحت مركز أشعة عشان رجلي وجيت دلوقتي النيابة”.

وقال الفنان:" أنا كنت ماشي بنفس سرعة العربيات، وكانت أقل من 80 ومش عارف كام بالظبط، مضيفا كان في عربية على شمالي سابقاني بشوية صغيرين لقيتهم ناطوا من قدام العربية ووقفوا قدامي، متابعا: أنا دوست فرامل أول لما لقيتهم قدام العربية، بس هما نطوا فجأة وملحقتش اتفاداهم".

إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن بكفالة مالية

وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق، إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن، بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، على خلفية التحقيق معه بتهمة دهس سيدتين بسيارته.

تحقيقات النيابة في دهس الفنان عباس أبو الحسن لسيدتين

وكانت النيابة العامة بالجيزة انتدبت مهندسا من الإدارة العامة للمرور بالجيزة لفحص سيارة الفنان عباس أبو الحسن وإعداد تقرير فني بملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث لكشف أسباب الحادث، كما استمعت لأقوال شهود العيان في الواقعة، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابتين قبل وفاة احداهما. 

وكشف التقرير المبدئي أن السيدتين المجني عليهما في حادث الفنان عباس أبو الحسن هما كل من منال صالح 57 عاما وحُسنة حسن 36 عاما، والأولى مصابة بارتجاج في المخ وكسر في الجمجمة وتعاني من حالة حرجة، والثانية مصابة في الرأس وبعض الكسور وفي حالة حرجة أيضا وتوفيت احداهما في وقت لاحق.

نيابة الشيخ زايد محاكمة الفنان عباس أبو الحسن عباس ابو الحسن

الأكثر قراءة

الكاف يحدد مكان وموعد السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

الكهرباء تفسر أسباب وقف العمل بجداول تخفيف الأحمال في المحافظات

شيخ الأزهر: أتمنى ترك كرسي المشيخة والجلوس على حصير لتعليم التلاميذ القرآن (فيديو)

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، الرابط الرسمي لإعلانها

رئيس الوزراء: وضع الخطة الخاصة بوقف تخفيف الأحمال بنهاية عام 2024

بعد تداول تصميم مقترح له، ساويرس عن الباسبور المصري: أي حاجة أحسن، والحالي يحزن

حقيقة استبعاد كهرباء من قائمة كولر أمام بيراميدز

الأهلي يعرض تعديل عقد عبد المنعم وموقف غريب من اللاعب

منوعات

المزيد

كنزة لايلي تفوز بجائزة ملكة جمال الذكاء الصناعي

سيتسبب بتوقف حركة المرور، حفل زفاف ضخم لابن أغنى رجل في آسيا

عمرها 97 عاما، قاضية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل

نقابة عمّال سامسونج في كوريا الجنوبية تعلن "إضرابًا مفتوحًا" عن العمل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء ببداية التعاملات

تعرف على سعر السكر اليوم الاربعاء

تعرف على أسعار القصدير اليوم الاربعاء

مواعيد وأماكن سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024

المزيد
ads

انفوجراف

تأسس لمواجهة الاتحاد السوفييتي ويضم 3.5 مليون جندي.. مراحل تطور حلف الناتو (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما سبب تسمية شهر “المُحَرَّم” بهذا الاسم؟ وما المراد بـ الأشهر الحرم؟

تفسير رؤية القمح في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

ما السن أو المرحلَة التي يبلغها اليتيم لتنتهي فيها كفالته؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية