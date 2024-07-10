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حوادث

النيابة تستدعي حسام حبيب لمواجهته بأقوال شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب

حضر منذ قليل، بمقر نيابة القاهرة الجديدة، الفنان حسام حبيب وذلك بناء على استدعاء رسمي وعاجل للنيابة لمواجهته بأقوال ودوافع الفنانة شيرين عبد الوهاب وذلك في قضية اتهام الفنان حسام حبيب بالاعتداء عليها.

وقالت شيرين خلال التحقيقات إنها تعرضت لتهديد أفقدها أعصابها من حسام حبيب بأنه سيبلغ والد الفتيات بأنها تعامل بناتها بطريقة وحشية وسيئة مما قد يعرضهم بأن والدهما قد يأخذهما منها، وذهبت للاستوديو بالفعل لمحاولة التحدث معه لماذا يفعل ذلك وتفاجأت برد فعله تجاهها. 

وتساءلت شيرين أمام النيابة عند مواجهتها بأقوال حسام: “هل من الطبيعي إني أعور نفسي وأفتح دماغي بجرح قطعي ٣ غرز وجرح بالفخذ الأيسر بجرح حوالي ١ سم ”.

وقدمت شيرين عبد الوهاب تقريرا طبيا مفصلا يشرح صعوبة حالتها الصحية الفترة الماضية مما جعلها من الصعب المثول أمام النيابة العامة. 

وسلم حسام حبيب، بعض الصور والفيديوهات الخاصة بالواقعة لإثبات موقفه القانوني بالقضية بأنه لم يعتد على الفنانة شيرين عبد الوهاب، وأنها هي من قامت بتحطيم محتويات الشقة.

كنت بدافع عن بنت شيرين عبد الوهاب

وقال المتهم: «أنا مكنتش أتخيل أكون طرف في الخناقة.. بس أنا كنت بدافع عن بنت شيرين عبدالوهاب بسبب حاجة حصلت، وأنا اتدخلت أفض مشاجرة بينهم».

من جانبه، أكد ياسر قنطوش محامى الفنانة شيرين عبد الوهاب، أن موكلته تواصل الإجراءات القانونية ضد حسام حبيب ولن تتنازل عن المحضر ضد طليقها.

وقال قنطوش: “لا يوجد تنازل عن المحضر الذي حررته الفنانة اليوم ضد طليقها الفنان حسام حبيب، والصلح لم يتم، والتنازل لم يحدث، على عكس ما تم تداوله على مواقع التواصل وعدد من المواقع الإخبارية”.

وأشار إلى أن النيابة العامة بالقاهرة تباشر التحقيق في البلاغ المقدم من الفنانة شيرين عبد الوهاب ضد طليقها الفنان حسام حبيب، لاتهامه بالتعدي عليها بالضرب، بعد أن حررت الفنانة شيرين عبدالوهاب محضرا رسميا بقسم التجمع ضد طليقها تتهمه بالتعدي عليها بالضرب المبرح داخل شقة تستخدم كاستوديو بمنطقة التجمع الأول.

وتمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط المطرب حسام حبيب بعد قيامه بالتعدي بالضرب على المطربة شيرين عبدالوهاب بمنطقة التجمع.

وكشف مصدر أمني تفاصيل القبض على حسام حبيب طليق شيرين عبد الوهاب، قائلا: النيابة العامة حققت في بلاغ تعدي المطرب حسام حبيب على المطربة شيرين عبدالوهاب داخل فيلا بالتجمع، وأصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار المطرب حسام حبيب للتحقيق معه.

واتهمت المطربة شيرين عبد الوهاب، طليقها المطرب حسام حبيب بسرقة دولارات من حقيبتها بعد التعدي عليها.

وأشار المصدر إلى أن شيرين عبدالوهاب اتهمته أيضًا بسرقة تليفونها الخاص بسبب الخلاف على ملكية استوديو، مشيرا إلى أن الواقعة حدثت في الفجر عندما حضرت المجني عليها إلى قسم شرطة التجمع  والدماء تسيل منها بغزارة، واشتكت من تعرضها للاحتجاز والضرب والتعذيب على يد طليقها حسام حبيب.

ولفت المصدر إلى أن شيرين أصيبت في رأسها وقدمها وعينها، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج وتم إعداد تقرير طبي لها.

وكانت المطربة شيرين عبد الوهاب قد حررت محضرا بقسم التجمع ضد طليقها المطرب حسام حبيب بعد التعدي عليها بالضرب داخل فيلا بمنطقة التجمع.  

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من المطربة شيرين عبدالوهاب مفاده احتجازها وتعذيبها على يد طليقها حسام حبيب داخل فيلا بمنطقة التجمع.

وقالت شيرين في محضر الشرطة إن طليقها قام بضربها مما تسبب فى إصابتها بجروح في فروة الرأس والقدمين، كما أصيبت بتجمع دموي في عينها اليمنى، ما تسبب في انتفاخها، وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ، وتقوم أجهزة الأمن حاليًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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