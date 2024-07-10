الأربعاء 10 يوليو 2024
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حوادث

دفاع أحد المتهمين بحريق ستوديو الأهرام يكشف مفاجأة عن صلاحية الطفايات

حريق استوديو الاهرام
حريق استوديو الاهرام

قدم "صبري ابراهيم" محامي المتهم الأول في قضية حريق استديو الأهرام صورا من التقرير الفني من ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٤ الذي أعده المتهم الأول كونه "مشرف حماية مدنية"، يطالب فيه بالإلحاح على تغيير طفايات الحريق بالأستوديو، حيث دافع قائلا: "موكلي قدم تقرير يفيد أن طفايات الإطفاء بالأستوديو غير صالحة وغير قابله للتعامل مع أي حريق".

والتمس "صبحي إبراهيم" براءة موكله استنادا إلى أركان الخطأ في الأتهام، فيما دفع باستبعاد التهم الموجهة إليه وهي الإتلاف والإصابة الخطأ والإهمال كونه مشرف حماية مدنية، وانتفاء رابطة السببية، وعدم مسؤوليته عن الحريق.

كما دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة، وخلو الأوراق من ثمة أي دليل، وعدم ثبوت أي تقصير بحق المتهم الأول.

 

وتستكمل محكمة جنح العمرانية، جلسات محاكمة مسئولي التوصيلات الكهربائية من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسئول عن اشتراطات الأمن الصناعي في حريق ستوديو الأهرام.

 

طالب المحامي "وائل الوطني" دفاع المتهم الثالث من هيئة المحكمة، ببراءة موكله من التهمة المنسوبة إليه، لأنه عامل كهرباء لم يكن له دخل في الحريق، وطالب بتوجيه الاتهام إلى الشركة المالكة لـ ستوديو الأهرام، وذلك، لعدم وجود دفاع مدني وحماية مدنية وأجهزة إطفاء حريق، آنذاك الحريق.

دفع محامي شركة الأصول الثقافة، برفض الدعوى المدنية من المتضررين لرفعها من غير ذي صفة، فيما ادعى مدنيا ضد المتهم الثاني - شركة "س."- بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه.

وطالب محامو الأهالي المتضررين من حريق "ستوديو الأهرام"، بمبلغ مالي قدره 100 ألف وواحد جنيها، على سبيل التعويض المدني المؤقت للأسر المتضررة من الحريق.

جلسة محاكمة المتهمين فى حريق ستوديو الأهرام

وطالب المدعى بالحق المدني عن المتضررين من الحريق بالاطلاع على صورة رسمية لعقد إيجار ستوديو الأهرام بين وزراة الثقافة والمستأجر لتحديد المسئول عن المكان، كما طالب بالاستعلام عن عمل وثيقة تأمين الاستوديو من عدمه.

وأحالت النيابة العامة 4 من المتهمين مخلى سبيلهم إلى المحاكمة، ووجهت لهم تهمة الإهمال.

إحالة المتهمين في حريق استديو الأهرام 

ووفق قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، فإن المتهمين «ماهر.م»، و«محمد.م»، و«محمد.ف»، و«محمد.ج»، بتاريخ 16 مارس الماضي بدائرة قسم شرطة العمرانية في محافظة الجيزة تسببوا خطأ في إصابة المجني عليهم كل من: محمد سيد، وعلى السيد، وسمير عبدالعال، وعبدالرحمن رمضان، ومحمد عصام، ومحمد عصام محمد، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح، التي تفرضها عليهما أصول مهنتهم وعدم اتخاذهم احتياطات الأمان والسلامة المتبعة فأحدثوا إصابة المجني عليهم.

حريق ستوديو الأهرام، فيتو

كما أن المتهمين «الأول»، و«الثاني»، تسببا بإهمالهما في نشوب الحريق بموقع التصوير داخل استوديو الأهرام والكائن بشارع خاتم المرسلين- العمرانية والعقارات السكنية المجاورة له وكان ذلك على إثر عدم احترازهما وعدم مراعاتهما لأصولهما المهنية والحرفية لمهنتهم وهي مخالفة اشتراطات التأمين على الكهرباء، وأدت إلى حدوث خلل كهربائي أشعل عوازل الأسلاك الكهربائية داخل نطاق استوديو الأهرام فأدى إلى امتداد نيرانه إلى محتويات المكان ليشعلها.

 

ومن ثم امتد إلى عدة مبان سكنية محيطة بمكان حدوث الواقعة، وتسارعت فاتصلت نيرانها إلى عدد من الوحدات السكنية بتلك المباني، وأحدثت ما بها من تلفيات بمحتوياتها على النحو المبين بالأوراق، وتسببا في إتلاف المنقولات المملوكة للمجني عليهم والثابتة أسمائهم بتقرير محافظة الجيزة، والمترتب على الحريق المصوف بالاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

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