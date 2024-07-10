أحكام بالسجن على 53 من قيادات الإخوان المسلمين بتهم الإرهاب في الإمارات

أصدرت محكمة أبو ظبي في دولة الإمارات اليوم الأربعاء أحكاما بإدانة 53 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، و6 شركات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي، وبعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 20 مليون درهم، بحسب وكالة الإنباء الإماراتية.

وأصدرت المحكمة حكما على 43 متهما بالسجن المؤبد عن جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة وبمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة 15 سنة عن جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.

داخل محكمة أبو ظبي، فيتو

معاقبة أفراد وشركات في الإمارات بتهم الإرهاب

وعاقبت المحكمة أيضا 5 متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم 10 ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله.

وعاقبت المحكمة 6 شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منها مبلغ 20 مليون درهم وبحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والأدوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة إليها وهي جرائم غسل الأموال.

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