وزير العدل يستقبل سفيرة دولة الإمارات لبحث سبل التعاون القضائي بين البلدين

استقبل، اليوم الأربعاء، المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وحضر اللقاء عبدالباسط المرزوقي نائب رئيس البعثة الإماراتية للشئون القنصلية، والمستشار حسام صادق مساعد الوزير للتعاون الدولي والثقافي والمستشار محمود الشريف مساعد الوزير لإدارة شئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.



وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفيرة والوفد المرافق لها، مُشيدًا بالعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين.



ومن جانبها، قدمت السفيرة التهنئة للمستشار عدنان فنجري وزير العدل بمناسبة توليه منصبه الوزاري متمنية له التوفيق، مُشيدة بجهود الوزارة الملموسة في تطوير المنظومة القضائية.



وتناول اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية، خاصةً في مجالات التقاضي الإلكتروني، وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.

وفي ختام اللقاء، أعرب الوزير عن سعادته بتلك الزيارة، مؤكدًا على استمرار أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات القانونية والقضائية.