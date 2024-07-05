غدا، محاكمة 22 متهما في أكبر خلية إرهابية بالقاهرة الجديدة

تستكمل، غدًا، الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 22 متهما في أكبر خلية إرهابية بالقاهرة الجديدة بينهم 18 متهما محبوسا و4 هاربين والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية القاهرة الجديدة الإرهابية ".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وذلك في القضية رقم 21122 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر أول المقيدة برقم 1375 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 908 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا وبرقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.