الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

أمر فرنسي بوقف المطر، اعرف التفاصيل

مشهد من الأمطار في
مشهد من الأمطار في الريف الفرنسي، فيتو

أصدر رئيس بلدية بلدة فرنسية غاضب من الأمطار الغزيرة في الصيف، أمرا بأن تشرق الشمس، مشجعًا رجال الدين على بدء  اتصالات ذات أولوية قصوى مع السماء  للمساعدة في إنهاء موجة غير عادية من الطقس الرطب تجتاح قريته.

 الأرصاد الجوية الفرنسية

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية الأسبوع الماضي إن الأمطار هطلت في يونيو بنسبة 20 % أكثر من المعدل المعتاد خلال الفترة من 1991 إلى 2020، مع هطول أمطار توازي ضعفي المتساقطات المعتادة في بعض المناطق.

وقال دانييل ماريير، وهو رئيس بلدية قرية كولونس الصغيرة في منطقة نورماندي، لوكالة فرانس برس  : لم أشهد طقسا مثل هذا من قبل  في  يوليو.

وأضاف "صباح أمس، كانت الأمطار تهطل وكانت السماء رمادية والرؤية كانت سيئة وكنت بحاجة إلى إضاءة الأضواء داخل المنزل".

وأصدر رئيس بلدية القرية التي تضم 227 نسمة،  أمرًا جاء فيه "بموجب هذا الأمر  في أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، يجب أن يتوقف المطر وتحل محله شمس مشرقة ونسيم خفيف".

وأضاف "على كهنة الأبرشيات في جميع أنحاء شمال فرنسا المساهمة من خلال التواصل ذي الأولوية القصوى مع السماء، وبالتالي سيكونون مسؤولين عن تنفيذ هذه القاعدة".

وقال ماريير إن كثيرين من السكان تواصلوا معه منذ ذلك الحين لشكره.

التحقيق مع زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا لهذا السبب

نائب فرنسي يكشف موعد اعتراف باريس بالدولة الفلسطينية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

 

الأرصاد الجوية الفرنسية الأرصاد الجوية الأمطار الغزيرة فرنسا الطقس في فرنسا

مواد متعلقة

مصرع 11 شخصا جراء انهيارات أرضية بسبب الأمطار في نيبال

لحظة مرور محطة الفضاء الدولية أمام الشمس (فيديو)

مصرع 11 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة بنيو دلهي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 عبر موقع "فيتو"

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال بوابة نتيجة التعليم الفني

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعرف درجتك بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2024، 26 طالبا بقائمة الأوائل

مباشر الآن، نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعرف خطوات الحصول عليها

انهيار تام، كواليس تحقيقات النيابة مع شيرين عبد الوهاب

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الأول برقم الجلوس

بالأسماء، أوائل الدبلومات الفنية 2024 (صور)

منوعات

المزيد

أمر فرنسي بوقف المطر، اعرف التفاصيل

نفوق 150 حيوانًا غرقًا جراء فيضانات الهند

فريق من العلماء يطور ساعة ذرية عالية الدقة

كنزة لايلي تفوز بجائزة ملكة جمال الذكاء الصناعي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 10-7-2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بعد انخفاضه بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأربعاء

آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-07-2024 في الأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

معلومات هامّة عن الدواء المصري الجديد لعلاج أمراض الكبد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الكافرون بالآخرة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 22 بسورة النحل (فيديو)

بلغة الإشارة، الجامع الأزهر يناقش الدروس المستفادة من الهجرة النبوية

تفسير حلم الجنازة في المنام وعلاقته بالخلافات العائلية

المزيد
الجريدة الرسمية